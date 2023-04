En completo sigilo y con un dispositivo de seguridad mayor al de unas elecciones presidenciales, los empresarios paisas eligieron con voto físico, el pasado 28 de marzo, a la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que tendrá periodo hasta el 31 de diciembre de 2026.



(Lo invitamos a leer: El 99 % de las empresas que se crearon en Medellín durante 2022 son micro)



Los ocho miembros del órgano directivo que representan a los comerciantes se posesionaron este lunes, tras la polémica suscitada por la orden que dio la Superintendencia de Sociedades, el 13 de febrero pasado, de repetir los comicios que originalmente tuvieron lugar el 1 de diciembre de 2022.

Según el expediente de la Supersociedades, revelado por EL TIEMPO, ese día se registraron errores en el sistema informático, "al incluir información que este no pudo procesar de manera correcta". Así, los representantes legales de 19 empresas no pudieron ejercer su derecho al voto.



De hecho, uno de los casos lo denunció el propio alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al asegurar que el gerente de Plaza Mayor —cuyo accionista mayoritario es la Alcaldía— no pudo votar.



(Le puede interesar: Exclusivo: habla el falso duque español, denuncia amenazas y da su versión)



En todo caso, la 'Super' ordenó que las elecciones tuvieran lugar nuevamente, y esta vez con voto físico y presencial en las diferentes sedes de la Cámara en Medellín y Antioquia.



De las 2.892 empresas habilitadas para elegir a la junta, acudieron a las urnas el 37,7 por ciento de los representantes legales, es decir, se contabilizaron 1.087 votos

Facebook Twitter Linkedin

Elecciones Cámara de Comercio de Medellín el pasado 28 de marzo. Foto: Cámara de Comercio de Medellín

“Lo fundamental es el apoyo de todos los empresarios a una institución como la Cámara de Comercio de Medellín. Repetir unas elecciones y tener casi el mismo número de votantes es realmente un resultado muy positivo". Lina Vélez sobre elecciones de Junta Directiva. pic.twitter.com/BNhK88W01a — Cámara Medellín (@CamaraMedellin) March 29, 2023

Y los resultados no distaron mucho de los alcanzados en diciembre. De los ocho escaños disponibles, solo cambió uno. Jhon Fredy Zuluaga, representante legal de Inversiones Gran Guayaquil S.A.S. e integrante de la lista 3., salió de la junta y en su lugar entró Santiago Quintero Valencia, de Car Center Internacional S.A.S., quien encabezaba la lista 4.



Los grandes ganadores de las elecciones fueron los empresarios de la lista 1— del grupo multisectorial apoyados por la ANDI, La Lonja Propiedad Raíz, Camacol, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, entre otros— quienes alcanzaron 5 escaños en la junta.



(Además: Alerta máxima en Antioquia: cuatro mujeres asesinadas en una semana)



Allí figuran las empresas Servicios Nutresa S.A.S, Pérez y Cardona S.A.S., Clies S.A.S., Surtidora Agropecuaria de Colombia S.A.S. y Arrendamientos Londoño Gómez S.A.S., representadas por Juan Mauricio Montoya, Iván Darío Mejía —elegido como vicepresidente primero—, Luis Guillermo Suárez, Gustavo Londoño y Juliana Gómez, respectivamente.



Los otros dos escaños los ocuparon Piedad Hernández, de Inmel Ingeniería y Alejandro Restrepo, de Imprimedeas. Estos dos últimos fueron designados como presidenta y vicepresidente segundo de la mesa directiva de la Junta. Es la primera vez en la historia que una mujer preside la Cámara de Comercio.

Elegida la nueva Junta Directiva en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (@CamaraMedellin). En la jornada electoral los empresarios, que asistieron masivamente, eligieron sus ocho representantes con sus respectivos suplentes. 👉 https://t.co/bmIMPyxiBG pic.twitter.com/kKBwHbmicD — Confecámaras (@Confecamaras) March 29, 2023

¿Quiénes son los miembros de la mesa directiva?

La mesa directiva de la Junta elegida en diciembre no tuvo variaciones tras la nueva posesión. En enero pasado, Hernández, Mejía y Restrepo ya habían sido nombrados en sus respectivos cargos, pero ¿quiénes son?



Piedad Helena Hernández Obando, nueva presidenta de la Cámara, es subgerente de Inmel Ingeniería S.A.S, empresa del sector eléctrico que ocupó el único renglón de la lista 7 en las elecciones de marzo.



La ejecutiva es abogada e ingeniera electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Gestión del Conocimiento de la Escuela de Organización Industrial de España y tiene formación en gerencia de empresas de servicio.



(Lea también: El pueblo de Antioquia donde el diablo es el protagonista de la Semana Santa)



No es la primera vez que Hernández hace parte de la Junta Directiva de la organización.



La mujer ya había ocupado un asiento entre 2018 y 2022. En un video publicado en diciembre pasado aseguró que las cámaras de comercio “son la herramienta para el mejoramiento de las empresas” y ve en ellas un papel importante para llegar al empresariado micro y pequeño.



Inmel, por su parte, se dedica a la prestación de servicios de montaje de red de media y baja tensión en toda la cadena del sector de energía y con presencia en tres países. Entre sus clientes figuran Claro, EPM, ESSA, Vanti, Industrial Conconcreto, El Cóndor, Air-e, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Piedad Hernández, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Foto: Cámara de Comercio de Medellín

En el cargo de vicepresidente primero fue elegido Iván Darío Mejía Arroyave, gerente general, desde hace 17 años, de Pérez Cardona S.A.S., empresa dueña de los almacenes Tierragro.



Mejía es administrador de negocios de la Universidad de Medellín y tiene formación en alta gestión en dirección y liderazgo estratégico, administración y gestión de empresas de la Universidad de los Andes. Además, también repite puesto en la Junta luego de haber ocupado asiento como suplente entre 2015 y 2018.



“Defender la libre empresa, el desarrollo empresarial, el respeto por las instituciones y gremios es nuestra misión”, dijo el directivo en un video publicado en medio de la campaña.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La mesa directiva la cierra, en el puesto de vicepresidente segundo, el administrador de empresas Alejandro Restrepo Vélez, quien además es el gerente de Imprideas S.A.S.



Esta empresa —que fue elegida en la Junta por la lista de Fenalco Antioquia— se dedica a la Impresión gran formato en alta resolución sobre diferentes soportes con excelentes acabados, instalación profesional en todo el país.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN