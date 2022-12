Aunque la previa de la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín estuvo marcada por polémicas, denuncias y atentados, la elección se llevó a cabo este jueves 1 de diciembre sin mayores contratiempos.



Así las cosas, ya quedaron designados los 12 miembros principales y sus respectivos suplenetes, quienes a partir del 26 de enero del 2023 y por cuatro años integrarán dicha junta directiva.

Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, contó que la jornada electoral realizada en las diferentes sedes de la Cámara contó con el acompañamiento de la Superintendencia de Sociedades y delegados de las listas.



"Las elecciones se hicieron con toda tranquilidad y respeto. Tuvimos la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y varias veedurías cívicas y más de 1.100 personas se acercaron a votar en todas nuestras sedes", manifestó la directiva.



Vélez de Nicholls agregó que la junta directiva que fue elegida tiene una participación multisectorial y diversa, que era el objetivo que se tenía.



(Lea también: Polémica por elecciones de junta de Cámara de Comercio de Medellín)

Tuvimos la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y varias veedurías cívicas y más de 1.100 personas se acercaron a votar FACEBOOK

TWITTER

La directora recordó que, de la docena de integrantes de la Junta Directiva, cuatro son elegidos directamente por el Gobierno Nacional, mientras que los ocho restantes son elegidos por votación, como ocurrió este jueves.



En la Lista 1, compuesta por cinco renglones, quedaron:



1. Servicios Nutresa S.A.S. (suplente Iván y Jairo López S.A.S.)

2. Pérez y Cardona S.A.S. (suplente Unidad Estomatológica Las Vegas S.A.S.)

3. Ciles S.A.S. (suplente Compañías Inmobiliaria de Ideas y Proyectos S.A.S)

4. Surtidora Agropecuaria de Colombia S.A.S. (suplente Sentido Inmobiliario S.A.S.)

5. Arrendamientos Londoño Gómez S.A. (suplente Inversiones Quinzanas S.A.S.)



En la Lista 3 quedó Inversiones Gran Guayaquil S.A.S. (suplente Baena Toro Jaime Alberto)



En la Lista 5 fue elegida Imprideas S.A. S. (suplente Tecnoshopping S.A.S.)



En la Lista 7 quedó Inmel Ingeniería S.A.S. (suplente Geiico S.A.)



(Le puede interesar: Daniel Quintero reveló detalles de su sorpresiva reunión con Gustavo Petro)

Quintero denuncia irregularidades

Precisamente la Lista 3 fue una de las más polémicas, debido a que el pasado 18 de noviembre, un miembro de esta lista, Jhon Fredy Zuluaga Gómez, fue víctima de un ataque con arma de fuego, lo que según el alcalde Daniel Quintero, tuvo que ver con dicha elección.



El hombre, quien figura como representante legal de Inversiones Gran Guayaquil S. A. S. (que resultó electa), sobrevivió al ataque, pero dio a entender que la elección no tuvo nada que ver con su atentado.



Este no fue la única denuncia del mandatario local en esta jornada electoral. En sus redes sociales, el alcalde aseguró que habría un intento de fraude en dichas votaciones.

A pesar de fraude y atentado a lista 3 de pequeños comerciantes, estos lograron elegirse en junta directiva de la Cámara de Comercio.

1. Que su voz suene duro.

2. Esperamos acciones contundentes por manipulación del software que daba votos a la lista del GEA. Pruebas son graves pic.twitter.com/CAPdo9FaN3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 1, 2022

"A pesar de fraude y atentado a lista 3 de pequeños comerciantes, estos lograron elegirse en junta directiva de la Cámara de Comercio. Que su voz suene duro. Esperamos acciones contundentes por manipulación del software que daba votos a la lista del GEA. Pruebas son graves", dijo Quintero.



Su trino tuvo que ver con la denuncia que hizo Víctor Zapata, gerente de Plaza Mayor, quien indicó que cuando se acercó a votar no pudo hacerlo porque alguien de esta entidad ya había votado.



De acuerdo con Zapata, si bien la persona que sufragó a nombre de Plaza Mayor hace parte de la junta directiva, ese voto no sería válido pues solo el representante legal o su suplente podría votar, lo que no pasó.



"Al final de la tarde recibo una comunicación oficial de la CCMA en la cual me informaron que no podía votar y que se anulaba el voto depositado por el señor Harry por la lista #1", dijo Zapata.



A pesar de la polémica, la nueva Junta Directiva ya fue elegida y se posesionará en la primera sesión de 2023, programada para el jueves 26 de enero.



MEDELLÍN