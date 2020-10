Girardota devuelve su estación que mide la calidad del aire

En pleno episodio de contingencia atmosférica en el valle de Aburrá, el alcalde de Girardota, Diego Agudelo, anunció que le regresó al Área Metropolitana (AMVA) la estación del Sistema de Alertas Tempranas (SIATA) que monitorea la calidad del aire en su municipio.

"Los datos que entrega el SIATA con respecto a la calidad del aire de nuestro municipio por medio de estos equipos no son técnicamente confiables", expresó el mandatario de este municipio del norte del valle de Aburrá.



Dicha estación, es una de las 18 poblacionales que tiene el SIATA distribuidas en el territorio metropolitano, con las cuales monitorea 24/7 la atmósfera para tomar decisiones en torno a la calidad del aire.

Mapa de las estaciones del Siata. Foto: Cortesía

De hecho, la estación ubicada en Girardota, para la mañana de este jueves primero de octubre muestra un Índice de Calidad del Aire (ICA amarillo), con 15 ug/m³ (microgramo por metro cúbico) de material contaminante PM 2.5.



Cabe recordar, que hasta el momento, ninguna de las estaciones de monitoreo de PM2.5 ha superado la norma diaria nacional de calidad del aire (37 ug/m³).



En la carta enviada al AMVA, autoridad ambiental de la subregión, el alcalde de Girardota le solicita "a la mayor brevedad posible desinstalar este sistema de monitoreo y retirar los equipos que allí reposan".

La polémica entre Girardota y la autoridad ambiental viene ya de meses atrás. Incluso, a comienzos de septiembre de este año, el alcalde de este municipio indicó que no reconocía las mediciones de calidad del aire que hacía el SIATA.



“Girardota no reconoce al Siata como la entidad que entregue datos confiables sobre la calidad del aire. Le expresé al director del Área Metropolitana mi inconformidad, no puede ser que con un contrato de más de 15.000 millones se cometan errores técnicos tan relevantes”, explicó en ese entonces el alcalde Agudelo.



El mandatario no comparte que más del 80 por ciento de los contaminantes provengan de las fuentes móviles (vehículos) y el resto de las fuentes fijas (empresas), por lo que aseguró que empleará su propio sistema de monitoreo, aunque no se conocen detalles de cómo será y cuánto costará.

Solo les falta: "Porque los únicos datos técnicamente confiables, son los que dicen lo que yo quiero que digan"



Lamentable como la @alcagirardota ignora rampantemente la ciencia por populismo y razones políticas. pic.twitter.com/ZJTd1T76Ps — Santiago Ortega A (@sortegarango) October 1, 2020

Para Santiago Ortega, director de Innovación, Emergente Energía Sostenible de la Universidad EIA, manifestó que es un error desestimar las mediciones del SIATA y, por el contrario, se debe fortalecer esta herramienta.



"Lo más importante de todo es fortalecer y respaldar siempre a los científicos que están detrás. El SIATA es un sistema que es único en América Latina, de hecho, yo creo que hay muy pocos sistemas en el mundo que tienen la seriedad científica, el profesionalismo, la cantidad de instrumentos y la red que tiene el Siata, por lo que salir a decir, por temas políticos, que no funciona, me parece fatal. Si nosotros queremos resolver los problemas de calidad del aire tiene que ser desde el punto de vista científico respaldando al Siata lo más que se pueda", opinó Ortega.

