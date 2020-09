Medellín anunció un segundo episodio de calidad del aire

El Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA) informó que el segundo episodio de contaminación atmosférica comenzará desde el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 17 de octubre.



Los protocolos de bioseguridad implementados por entidades públicas y privadas beneficiarán a que el impacto en la calidad del aire no sea mayor.

Así lo dejó saber Juan David Palacio, director del AMVA, quien indicó que los miembros de la junta están debatiendo la no implantación de pico y placa durante ese tiempo.



"Con la situación actual de la pandemia, solo el 80% del parque automotor está circulando, lo que hace que no sea necesario implementar estas medidas restrictivas", indicó Palacio.



Contó, que si bien esta medida ha ayudado a controlar la circulación, con la llamada 'nueva normalidad' se pueden estudiar otros mecanismos como la implementación de Zonas Urbanas de Aire Protegido o el cobro por congestión. Sin embargo, no aclaró cuando se definirá si habrá o no Pico y Placa.

#UnMejorAire | Desde ya, todos los ciudadanos estamos llamados a actuar para mantener una buena #CalidadDelAire con medidas de #Ecociudad como el uso de la bici o el transporte público, verificar el estado de nuestro vehículo o adoptar el teletrabajo. — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) September 24, 2020

De otro lado, Ana María Roldán, subdirectora ambiental del AMVA, informó que de acuerdo a las mediciones, hay un 75% de probabilidad de que ocurra un Fenómeno de La Niña, lo que genera retos y beneficios.



"Nos genera retos en cuanto a deslizamientos e inundaciones, pero será beneficioso en cuanto a calidad del aire porque ayuda a lavar y sacar los contaminantes", expresó Roldán.



