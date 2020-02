Así va el aire en el valle de Aburrá

En el primer día del estado de alerta declarado en el valle de Aburrá, tres de las 18 estaciones que miden la calidad del aire amanecieron en naranja, pero al caer la tarde este viernes, solo una permanecía en este estado (la ubicada en el municipio de Itagüí.

En la capital antioqueña y los otros 9 municipios que conforman el valle de Aburrá se notó mejoría en sus vías principales en la mañana, en horas donde se aglomeran gran cantidad de vehículos, tras la medida declarada ayer del pico y placa extendido de seis dígitos, durante cinco horas en la mañana (de 5:00 a.m a 10 a.m).



A su vez, algunos ciudadanos optaron por usar el transporte público. El Metro de Medellín reportó que desde las 04:15 de la mañana hasta las 10:00 se movilizaron en el sistema 486.141 viajeros, un 10,28 por ciento más en comparación con la misma franja horaria del pasado viernes 21 de febrero cuando se movilizaron 440.822. La empresa aclaró que entre las 6 y las 7 de la mañana fue la franja horaria con mayor cantidad de personas, con aumento de 11,56 por ciento en comparación con la misma hora hace ocho días, cuando no estaba en vigencias las mismas medidas.



De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), esta es la medición del estado del aire en las últimas 24 horas:

No obstante, algunos ciudadanos rechazaron el hecho de que la medida se hubiera anunciado apenas ayer en la tarde y comenzara a regir este viernes. En redes sociales, le reclamaron a la Secretaría de Movilidad de la ciudad y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) por la prontitud de la aplicación de la medida, además de que consideraron la pieza gráfica que lo anunciaba daba cabida a la confusión con los vehículos anteriores a 1996.

Siempre haciendo modificaciones a quema ropa. Las personas que no tienen redes sociales no se informan a tiempo. Deberían hacerlos al menos con dos días de anticipación.

Mal hecho! — Germán (@gerdragon1984) February 28, 2020

Cabe aclarar que la medida no tiene vías exentas, aplicará también este fin de semana (sábado y domingo) y en horarios de 5 a 10 a. m. y de 4 a 8 p. m. para carros, camiones y volquetas cuyas placas terminen en números pares (0-2-4-6-8) y para motos que comiencen en pares también.



El domingo le tocará el turno a las placas impares (1-3-5-7-9).



Para los carros particulares y motos de modelo anterior o igual a 1996, así como camiones y volquetas de modelo anterior o igual a 2009, el horario será de 5 a. m. a 9 p. m.

#Atención | A partir del viernes 28 de febrero de 2020 y hasta el domingo 1 de marzo de 2020 se declara el #EstadoDeAlerta por #CalidadDelAire en los 10 municipios del Valle de Aburrá.



Conoce las medidas adoptadas para prevenir llegar a niveles ICA rojos. pic.twitter.com/zFW4ZbTHHn — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) February 27, 2020

