Roberto Escobar desmiente la historia de la caleta hallada del narco

Roberto Escobar Gaviria, alias 'El Osito' y hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, desmintió este jueves la historia de la supuesta caleta de 18 millones de dólares inservibles que había encontrado Nicolás Escobar, su sobrino.



El hermano insistió que la casa en la que el sobrino de Escobar dice haber encontrado la caleta, ubicada en Las Palmas, en Medellín, es donde vive él y que no se ha hallado el supuesto botín, el cual incluía, además de la cantidad de dólares mencionada, una máquina de escribir, radios de comunicación, una cámara, un esfero y una pepa de oro.



La historia fue publicada inicialmente en el canal Red Más Noticias. Allí, Nicolás Escobar narró que se ha dedicado a buscar caletas de su tío y que no ha encontrado una sino varias.



Para este caso, el sobrino de Escobar contó que se dio cuenta de que en la casa de Las Palmas, donde llevaba varios años viviendo, había algo escondido por una razón paranormal.



"Ahí llevaba yo más o menos unos 4 años o 5, y cada vez que me sentaba en un comedor y miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero, por el intermedio de esos vidrios, primero empecé a ver un señor que entraba a ese sitio y desaparecía", contó Nicolás Escobar a ese canal nacional.



Cabe recordar que Roberto Escobar estuvo al frente de un paseo turístico por Medellín, al más puro estilo del Tour de los Gangsters de Chicago, en el que se idealizaba la figura del peor narcotraficante de la historia de Colombia.



Roberto fue el hermano de Escobar que tuvo un atentado en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con una carta bomba en 1993, lo que le ocasionó problemas en la visión y el equilibrio. En los años 90 fue condenado a 26 años de prisión.

