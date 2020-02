Caifanes, listo para sus conciertos en Colombia

Desde el año 2011, cuando los integrantes del grupo mexicano Caifanes se reintegraron, la música y, sobre todo la nostalgia y los clásicos, no han parado.



"Cuando nos juntamos de nuevo, después de 15 años de no haber tocado juntos, tenía más curiosidad o miedo al primer ensayo más que al primer concierto", confiesa Diego Herrera (saxofón y teclados).

Ahora él, junto a Saúl Hernández (voz), Sabo Romo (bajo)y Alfonso André (batería y percusión) siguen como los hermanos a quienes los unió la música, tocando en teatros, arenas, parques y estadios.



'Nubes', 'No dejes que', 'Afuera' y 'Aquí no es así' son solo algunas de sus canciones más reconocidas y los posicionaron en el rock latinoamericano. Pero la sorpresa llegó cuando, el año pasado, el grupo estrenó 'Heridos' para refrescar el oído a sus fanáticos, y que nació luego de varios intentos de grabar algo nuevo.



"Hasta que un buen día en Estados nos encerramos en el estudio y empezaron a surgir las cosas: empezamos a armar la canción y en día y medio estaba completamente grabada. Salió muy orgánicamente y quedamos muy contentos con el resultado", comenta Diego.



Esto le abrió las puertas a lo nuevo que llegará luego de la intensa gira que Caifanes adelanta y que arribará a Medellín el 19 de marzo en La Macarena, y luego el 21 del mismo mes en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) como parte del Jamming Festival 2020.

Pero lo nuevo tomará su tiempo, como Diego mismo lo explica: "no tenemos prisa, no tenemos disquera, no tenemos compromiso con nadie, solo con la gente y vamos despacio pero con buen paso".



El problema es el tiempo y lo dice porque la gira incluye varias ciudades de Estados Unidos y su natal México. "El proyecto nos toma mucho tiempo hay varias ideas en la puerta y esperamos que a principios de este año meternos otra vez al estudio y grabar", cuenta.



Mientras tanto, el cuarteto disfruta encontrarse con su público de siempre y con nuevas generaciones en el escenario, una propuesta de 32 años de carrera. "Estamos sumamente agradecidos, disfrutando, y creo que es una experiencia muy especial para nosotros", comenta Diego sobre esta nueva gira que promete tocar fibras a los nostálgicos y nuevos oyentes.

Sobre un posible video musical para 'Heridos', Diego responde que es poco probable que haya uno, aunque se podría hacer en vivo.



Esta "no es una banda que obedezca a las leyes del mercado, o los requisitos del mercado. Siempre hemos estado para el otro lado y nos ha funcionado. Sabemos que probablemente sería importante para la promoción de la canción hacer un video, pero estamos funcionando así 10 años sin ni una canción, sin un video, ni canción en la radio nueva", precisa Herrera.



Sin embargo, esto no quiere decir que el proceso creativo pare y que no haya propuestas audiovisuales en el camino que sigue.



