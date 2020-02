Caficultores del Suroeste esperan soluciones a su amarga situación

A pesar de los 55.200 millones de pesos que se invirtieron el año pasado en Antioquia en diversos programas para beneficiar a las 78.753 familias caficultoras del departamento, la principal subregión productora atraviesa varios problemas.Se trata del Suroeste antioqueño, donde según el Comité de Cafeteros de Antioquia, afronta dos grandes inconvenientes: el mal estado de las vías y la situación financiera de la Cooperativa de Andes.

Sobre lo primero, Álvaro Jaramillo, director ejecutivo del Comité de Cafeteros, explicó que la falta de vías de buena calidad ha dificultado la salida de la producción cafetera, no solo encareciendo la logística, sino también represando dicha producción en las bodegas.



“Seguimos afectados en el Suroeste por el tema de vías, con el paso interrumpido en la troncal del Café en algunas horas, así como la situación en el tramo Concordia, Betulia y Urrao donde hay dos pasos restringidos por derrumbe y desprendimiento de la banca. Y la vía Camilo Cé - Venecia - Bolombolo también está en pésimas condiciones”, expresó el directivo.



Dicha situación, prosiguió Jaramillo, llevó a que las cooperativas hayan tenido que recurrir a bodegas de particulares para que las alquilen.

También la llegada de los comerciantes a estos municipios. Los costos se han aumentado, pero lo han asumido las cooperativas y algunos comerciantes

“Esto nos ha dificultado la sacada del café y los otros productos que tienen estos municipios. También la llegada de los comerciantes a estos municipios. Los costos se han aumentado, pero lo han asumido las cooperativas y algunos comerciantes”, aclaró el director del Comité.



Los impactos ya son palpables, aseguraron voceros del Comité de cafeteros. En el caso de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, aseguraron que este año van a mostrar resultados menguados, ya que por lo general tenía excedentes de 700 u 800 millones de pesos y que la semana pasada indicaron que ahora serán de unos 250 millones de pesos. “Un costo que puede ser de 10.000 pesos por tonelada de café, pero que fue absorbido por la Cooperativa y no le fue trasladada a los caficultores asociados”.



El tema con la Cooperativa de Andes tampoco es alentador. Dicha entidad, intervenida desde finales de noviembre por la Superintendencia de la Economía Solidaria tras las pérdidas de 90.000 millones de pesos por negociaciones hechas en la Bolsa de Nueva York, no solo tiene en vilo a los 3.800 afiliados, sino que también ha afectado a las otras tres Cooperativas del departamento: Salgar, Antioquia y Occidente.



“Lo de Andes afecta a las otras cooperativas en el tema reputacional, porque el sector financiero ha estado tenso, auscultando y mirando que la situación no sea una crisis del sector cafetero. Puedo confirmar que no lo es, menos del sector caficultor antioqueño, es una situación particular de esta cooperativa, que hizo unas inversiones a través de la Bolsa de Valores de Nueva York, en las que asumió unos riesgos que se materializaron y por eso las pérdidas”, explicó Jaramillo.

En Antioquia hay 80.000 familias caficultoras en 96 municipios Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Sin embargo, los caficultores le han expresado mayor dificultad a la hora de pedir préstamos, aduciendo que les han pedido aumentar las garantías y les han solicitado más requisitos, tomándose más tiempo de estudio antes de decidir si les otorgan o no el crédito.



Y aunque la Cooperativa está intervenida, el director del Comité de Cafeteros de Antioquia aseguró que la garantía de compra se ha seguido prestando en los municipios de la entidad afectada: Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Jardín e Hispania.



Lo que sigue con este problema es que el agente especial, quien está trabajando en buscarle una salida a esta situación, presente un plan para la Cooperativa, bien sea logrando una reestructuración o su liquidación.



El 9 de enero se cumplieron los dos meses para esta evaluación, pero le acaban de renovar otros dos meses, así que el 9 de marzo se sabrá qué va a pasar con esta cooperativa cuando se presente el plan.



“Las otras tres Cooperativas del departamento están atentas a cómo evoluciona la situación y ofreciéndose a apoyar a los 3.800 caficultores para que no queden a la merced de los servicios básicos, que son: garantía de compra y los insumos para la producción. También para que no pierdan los 19.000 millones de pesos que tenían en aportes en la cooperativa”, precisó Jaramillo.

Las otras tres Cooperativas del departamento están atentas a cómo evoluciona la situación y ofreciéndose a apoyar a los 3.800 caficultores para que no queden a la merced de los servicios básicos

De otro lado, el directivo resaltó los esfuerzos hechos por los agremiados y la Federación Nacional de Cafeteros durante el año pasado para seguir fortaleciendo esta importante rama económica del país, en la que Antioquia es el segundo productor con 2,2 millones de sacos por año, que representa el 15 por ciento del total nacional.



Entre estas acciones, está la renovación de 12.000 hectáreas de café (10 por ciento del total), la pavimentación de 25 kilómetros de vías terciarias, vivienda nueva rural para 124 familias y la construcción de 13 Centros de Desarrollo Comunitario, 15 escuelas y 4 acueductos veredales nuevos y otros 6 optimizados.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

​Redactor EL TIEMPO@AlejoMercado10