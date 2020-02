La historia del hombre que convertía a niños en sicarios en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó sobre la captura de alias Santiaguito, presunto jefe de sicarios de la estructura criminal la 'Agonía', una de las más peligrosas de la comuna 13 de Medellín



De acuerdo con el mandatario, este hombre habría instrumentalizado a un adolescente de 13 años (ya aprehendido), quien habría asesinado Miguel Ángel Marín, de 16 años, el pasado 17 de febrero en San Javier. Le puede interesar: Así operan las disidencia detrás de los incendios en La Macarena

"Determinador de masacre, reclutador de menores, instrumentalizó a niño de 13 años que apagó la vida de Miguel Ángel y de otros más la semana pasada en la comuna 13", manifestó Quintero.



Por su parte, el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, aseguró que alias Santiaguito, cometió su primer asesinato a los 14 años, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para hacer "reflexiones profundas" sobre el valor de la vida.

Medellín vista desde la comuna 13 - San Javier, escenario de la confrontación armada entre las bandas La Peña y La Agonía. En ocho días mataron a 5 personas, entre ellas un joven artista que promovía la cultura en @MoradaMed. Hora: 12:30 am. pic.twitter.com/rAo0WVgehE — Sergio Mesa (@sermeca) February 23, 2020

En la comuna 13 van registrados 9 casos de muertes violentas, dos más que los reportados en el mismo periodo de tiempo del 2019 y, peor aún, 6 de estos casos se presentaron en menos de 48 horas.



Sobre 'Santiaguito', James Zuluaga, director del Comité Nacional de DD. HH. de la comuna 13, explicó que es un coordinador nuevo que había llegado a la zona y que es parte del "jueguito" de poner jóvenes a coordinar estos grupos y, en caso de ser capturados, no afecten a la estructura delincuencial.



"Lo mismo pasa con los grupos que hacen presencia en el sector. Y parece que la Policía no sabe quiénes son los que se están enfrentando ni por qué", indicó el líder social.



Agregó, que la situación de orden público en este sector ha venido empeorando pues "en algunos barrios aún no se consolidan los llamados 'acuerdos' de los grupos que hacen parte de la denominada 'Oficina'", en especial, la reactivación de la disputa entre el 'Coco' y la 'Agonía'.



"Hacemos un llamado a las distintas instalaciones defensoras de Derechos Humanos y organizaciones sociales, además de los entes de control y justicia para que ingresen a nuestra comuna a intervenir de manera urgente este conflicto que apenas comienza (...) No es aumentar la fuerza pública y más represión como única estrategia, acá es tener claro que sin justicia y oportunidades no habrá paz", indicó expresó Zuluaga.

