Cae red acusada de millonaria estafa inmobiliaria en Medellín

Fueron 18 meses de angustia los que padeció Antonio Giraldo para poder tener una buena noticia sobre su denuncia por una estafa inmobiliaria que le hizo perder 110 millones de pesos invertidos en un apartamento que nunca recibió.



El hombre celebró la noticia de la captura de seis personas, exrepresentantes legales y exsocios de las empresas Constructora del Norte (Invernorte), W Group Construcciones y Europa Construcciones que, según la Fiscalía, habrían captado más de medio billón de pesos en proyectos de vivienda que no fueron entregados y que habrían dejado un cuantioso grupo de estafados.

Los capturados fueron presentados ayer ante un juez de control de garantías y deben responder por los delitos de urbanización ilegal y estafa en la modalidad de delito masa.



“Hoy, después de tanto tiempo y tanto sufrimiento, estamos de pláceme. Ver capturado al señor Wilson Patiño y a la espera de que haya medidas cautelares a las más de 600 propiedades que están a nombre de este señor y sus testaferros es una tranquilidad para que de alguna manera nos garanticen que haya reparación y justicia para nosotros”, dijo el afectado.

Patiño es el representante de Invernorte y con el que los afectados comenzaron a hacer reclamaciones y procesos fallidos de conciliación. Incluso, este hombre llegó a denunciar penalmente por injuria y calumnia, no solo a algunas de las presuntas víctimas, sino también al concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien denunció la supuesta estafa inmobiliaria en el concejo y ante los organismos de control.



Contó el concejal que además de Jorge Wilson Patiño, también capturaron a Cris Valerin Quiroz, Lina Marcela Múnera, María Camila Patiño y Jhon Fabio Patiño. Casi todos integrantes de la misma familia.“Estamos ante la estafa inmobiliaria más grande en la historia de Antioquia y quizá del país. Desde mediados del año 2015, este grupo se dedicaba a la oferta de proyectos inmobiliarios en los municipios de Medellín y Bello sin el lleno de las exigencias legales para el efecto, alcanzando a obtener ilícitamente una suma superior a los 12.000 millones de pesos de sus, hasta ahora acreditadas, 170 víctimas en 46 proyectos en Medellín y 10 en Bello”, expresó el corporado.

Sin embargo, indicó que en el cálculo que tiene desde la comisión accidental que coordina, son 83 los proyectos con los que esta red habría estafado a las víctimas.



“Estamos hablando, en promedio, de una sola torre con 80 apartamentos en 83 proyectos inmobiliarios, serían más de 6.600 familias afectadas”, dijo el concejal.

No solo eso, Guerra indicó que Invernorte, solo en obligaciones urbanísticas, le debe al municipio unos 6.000 millones de pesos.



“Eso es solo en Medellín. Hay que ver en Bello cómo trabajaba porque, para la magnitud de proyectos, eso lo puede hacer una sola persona. En el caso de Medellín, contó con la ayuda del excurador urbano cuarto municipal, Wilmar Serna, que le avaló casi todos los proyectos y cuando lo sacaron de la Curaduría, terminó siendo asesor de dichas construcciones”, denunció el concejal Guerra.Agregó el corporado que esta captura no solo ayuda a que las víctimas recuperen su patrimonio, sino que se devele cómo opera esta red de captación, que no tenía fiducia en los proyectos.

Eso es solo en Medellín. Hay que ver en Bello cómo trabajaba porque, para la magnitud de proyectos, eso lo puede hacer una sola persona. En el caso de Medellín, contó con la ayuda del excurador urbano

El caso más grave y que detonó las investigaciones por parte de las autoridades, es el proyecto New York, ubicado en el centro de Medellín y que, según el concejal Guerra, se vendió en una semana en más de 40.000 millones de pesos.



“Allí, el 70 por ciento de los que compraron son empleados públicos y fue allí donde estalló todo porque era un gran cúmulo de funcionarios públicos que trabajaban en Fiscalía, juzgados, alcaldía, gobernación y hasta del magisterio, que se vieron afectados”, aseguró el corporado.



Aunque el caso de Giraldo es diferente, contó cómo ha sido su drama. Hace tres años y medio compró un proyecto llamado Oklahoma, que la empresa Invernorte ofreció en el sector Calasanz y consistía en un edificio de seis apartamentos que sería entregado en enero del 2018.



Pero al ver que llegaban las fechas y la obra no arrancaba, diferentes compradores, de este y otros proyectos similares, comenzaron a juntarse y terminaron armando un grupo en el que actualmente hay unas 180 personas que se sintieron estafadas y fue cuando dimensionaron la magnitud del problema.

“En este momento, el lugar donde yo compré e invertí es un lote de maleza y llena de escombros. Así como muchos otros proyectos. En el grupo hay quienes perdieron solo 5 millones de pesos, el caso mío, que invertí 110, y otros que al comprar tres apartamentos pusieron más de 1.200 millones de pesos”, contó el afectado.



Puntualizó, indicando que aunque tanto él como los otros considerados estafados saben que el proceso es largo y podría tardar de 3 a 5 años, la justicia podría llegar antes, pues tienen una solicitud de intervención por captación ilícita ante Supersociedades, que lleva más de un año y que esperan que en máximo cuatro meses nombren un liquidador que venda las propiedades del grupo acusado de estafa y comiencen a pagarles a los estafados.



Por su parte, la alcaldía de Medellín, mediante la Secretaría de Gestión Territorial, indicó que en promedio, por día, reciben cinco personas con dudas o quejas sobre proyectos inmobiliarios.



Sin embargo, la gran mayoría de consultas se realizan cuando ya han pagado dineros y han sido víctimas de los estafadores. Por eso, les pidieron a quienes tengan dudas sobre la legalidad y viabilidad de proyectos de vivienda pueden acercarse a la subsecretaría de Control Urbanístico, en el edificio Plaza de la Libertad, piso 8, torre B.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

