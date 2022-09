¿Es esto la justicia? El implicado no se atribuye los cargos, y aun no sabemos #DondeEstaCamilo



No hay una verdad, un rastro, una confesión... de ninguna manera esta es la respuesta que buscamos a 5 meses de la desaparición de nuestro colega.

Seguimos esperando tu regreso Milo🕯️ https://t.co/TMXYN8NW96