El museo de la memoria de Granada, Antioquia, está a punto de caerse

El paso de los años y las humedades causadas por las lluvias tienen en riesgo a uno de los lugares más importantes para los habitantes de Granada (Oriente antioqueño). El histórico edificio en el que está ubicado el Salón del Nunca Más ya empieza a perder parte de sus paredes de tapia y ve cómo se desmoronan pedazos del techo.

El sitio, un museo de reconstrucción de memoria del conflicto armado que causó horrores en esa población, vive hoy una difícil situación pues sus creadores e integrantes no tienen recursos para reparar los daños y evitar que los objetos recopilados por tanto tiempo perezcan.



Están en peligro las más de 300 fotografías con los rostros de quienes perdieron la vida o desaparecieron en manos de los grupos armados. También, las bitácoras en las que familiares y amigos les escriben mensajes a sus seres queridos perdidos.

Más de 300 fotografías con los rostros de las víctimas de Granada están conservadas en el Salón del Nunca Más. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Asimismo, las exposiciones fotográficas y elementos que recuerdan hechos brutales como el ataque de 18 horas con el que, en diciembre de 2000, las Farc destruyeron parte del casco urbano, ataque que argumentaron como una supuesta retaliación a la masacre que un mes antes cometieron los paramilitares y que acabó con la vida de 19 personas.



La historia de Granada ha estado marcada por una violencia atroz que ocasionó que el pueblo pasara de 19.000 habitantes en 1985 a 9.800 en 2014. Todo, porque familias enteras huyeron despavoridas y dejaron sus tierras y su arraigo.



Pero el municipio también está plagado de resistencia pacífica, esfuerzos de reconciliación y lucha por la memoria. Y el Salón del Nunca Más es el espacio que así lo ha demostrado desde que abrió sus puertas el 3 de julio de 2009, como iniciativa de la organización social Asovida.

Las exposiciones fotográficas y elementos que recuerdan hechos brutales cometidos por distintos actores armados. Pero también muestra la resistencia pacífica de la población. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El lugar, ubicado en una antigua edificación en la que hay otros espacios como el Museo de Ciencias Naturales, la biblioteca y la Casa de la Cultura, le fue dado a Asovida en comodato por la administración municipal, pero con el paso del tiempo no se han destinado recursos para su mantenimiento ni para la consolidación de estrategias y actividades nuevas.

Buscan soluciones

Sonia Suárez, integrante de la junta directiva del Salón, contó que en vista de esta situación a una persona del exterior se le ocurrió la idea de crear un fondo para recibir donaciones y para ello abrieron una cuenta bancaria.



Faltan 44 días para que se cierren las donaciones. Hasta el momento han recolectado 2’120.000 pesos, de una meta de 100 millones, suma que esperan invertir en obras para mitigar los efectos de las humedades, lo cual no parece sencillo, según Jaime de Jesús Montoya, fiscal de la junta directiva, puesto que la estructura data de hace muchos años y requiere acciones de fondo.

Las humedades son uno de los principales problemas del lugar, lo que pone en riesgo las fotografías, escritos y otros elementos ubicados en paredes. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Al respecto, Ómar de Jesús Gómez, alcalde del municipio, dijo que la Universidad de San Buenaventura entregó en días pasados una propuesta para desarrollar las obras de mejoramiento de la estructura.



La idea, añadió, es restaurar todo el edificio, que antes fue un importante colegio de religiosas extranjeras y que funcionó como Normal de Señoritas. “El lugar todavía no esta catalogado como patrimonio cultural, si lo fuera no podríamos hacer intervención”, expresó el funcionario, quien aclaró que la gobernación de Antioquia apoyará el proyecto con recursos.



Así las cosas, se espera que en diciembre de este año tengan los estudios y diseños para empezar obras de infraestructura en 2019. Es la única salida, pues el municipio no tiene los recursos para actuar solo por el bien de la edificación.

El mandatario local afirmó que el sitio no será demolido, pero que harán una cubierta para el patio principal, cambios de techos y arreglos en las paredes. Asimismo, quieren crear un espacio con cafeterías y locales para la llegada de visitantes.



Por el momento, el Salón del Nunca Más seguirá abriendo sus puertas de viernes a domingo, entre las 11 a. m. y las 4 p. m. También, cuando grupos de personas de otros lugares pidan con tiempo la posibilidad de una visita.



Los integrantes del lugar, casi todos víctimas del conflicto, se seguirán turnando para servir de guías y relatar los horrores que vivió Granada. A futuro, indicó Montoya, quieren tener los recursos para darles un incentivo económico por su labor; por el momento, hay una urna en la que los visitantes depositan alguna moneda, cada cuatro meses el dinero recolectado se divide entre los guías. Pero es muy poco.

El Salón del Nunca Más forma parte de un antiguo edificio de Granada, en el que también está la Biblioteca, la Casa de la Cultura y el Museo de Ciencias Naturales. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por eso, algunos líderes del Salón quieren fortalecer la pedagogía en la comunidad para generar conciencia sobre la importancia de este lugar, especialmente con los jóvenes, para que comprendan que el museo es importante porque demuestra la resistencia de los habitantes de uno de los lugares más afectados por el conflicto en Antioquia.



Y también su valentía, esa que tuvieron cuando con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, reconstruyeron el pueblo solo días después del atentado del 2000.

Potenciar el Salón, una de las metas

Aunque el Salón del Nunca Más tiene distintas exposiciones sobre varios hechos victimizantes en el municipio, sus líderes sienten que aún falta mucho por visibilizar y para ello también necesitan recursos. Uno de estos acontecimientos es la masacre cometida por los paramilitares en noviembre de 2000.



Asimismo, esperan que más personas se unan con la entrega de fotografías de sus seres queridos asesinados o desaparecidos, pues saben que fueron muchas más víctimas de las que hay reseñadas. Otra de las metas es reseñar el acto que se hizo en septiembre de 2017, cuando representantes de la Farc llegaron al municipio a pedir perdón.

El sitio, un museo de reconstrucción de memoria del conflicto armado que causó horrores en esa población, vive dificultades por la falta de recursos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

De hecho, aunque no hay un dato exacto sobre el número total de víctimas, se estima, según información oficial, que allí hubo al menos 460 personas víctimas de asesinato selectivo, 2.992 de desaparición forzada, 59 asesinadas en 10 masacres, 98 víctimas de secuestro y 50 de violencia sexual.



Esto, sin contar el desplazamiento, que fue de magnitudes desbordadas. Sobre este punto, en vista de que muchos habitantes han retornado al municipio, nació la idea de crear Tejipaz, una asociación que acompaña a los campesinos, todos afectados por la violencia, para que saquen adelante sus proyectos productivos, como café, panela, galletas o derivados de la mora. Estas acciones son parte de la reparación en el pueblo.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Enviada especial a Granada

@HeidiTamayo