Buscan fortalecer el Cementerio Universal como lugar de memoria

Una cinta amarilla acordona las zonas 20 hasta la 29A del Jardín Cementerio Universal. En el piso, que ya tiene la hierba un tanto alta, hay placas, algunas con números. También cruces. La policía hace presencia permanente en el campo santo, como parte de las disposiciones de la Jurisdicción Especial para la Paz para proteger el sitio.



En la zona que fue protegida por decisión de este ente de la justicia transicional, además hay senderos, un poco afectados por las fuertes lluvias de los últimos días en Medellín.



Se presume que allí también habría cuerpos no identificados, motivo por el que actualmente en esa parte del camposanto no se están haciendo inhumaciones ni exhumaciones hasta que se esclarezca la información que ayude en la búsqueda de personas desaparecidas.

Por medio del auto 110 de 2020, la JEP le solicita al cementerio toda la información disponible desde 1943, año en el que fue fundado, con el fin de establecer cuántos Cuerpos no identificados (CNI) yacen allí, cuántos proviene de otros cementerios, cuáles han sido trasladados.



(Le puede interesar: Cementerio Universal, una lucha contra el abandono y el olvido)



Aún no hay una cifra clara de cuántas personas puede haber allí enterradas de manera informal, pues desde la época de los 70, en la que Medellín apenas empezaba a convulsionar por la violencia, el Universal comenzó a recibir a los muertos por los que nadie respondía. Las décadas siguientes recrudecieron el conflicto y también, la forma de establecer quién estaba sepultado allí.

Se presume que allí se hicieron entierros clandestinos. FACEBOOK

TWITTER

En los últimos tiempos, las víctimas de la desaparición forzada han reclamado orden en el camposanto, que por años ha estado marcado por el abandono, la estigmatización y lo que algunos consideran negligencia en las pasadas alcaldías. Se presume que allí se hicieron entierros clandestinos.



"No solamente es un problema de la Alcaldía de Medellín, es un problema de la Fiscalía, de Medicina Legal, de todo el desorden que ha habido en el Cementerio Universal, donde los cuerpos están perdidos. Hay cuerpos que fueron recuperados y que luego se volvieron a perder en el Cementerio, es una negligencia, es una falta de cuidado, es una falta de política que apenas ahora con el Acuerdo de Paz empezamos a resolver", manifestó Adriana Arboleda Betancur, coordinadora del programa de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.



(Lea además: JEP ordena búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de la comuna 13)



Para Arboleda, esto porque la JEP y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, creadas tras el acuerdo, atendieron los requerimientos de las víctimas de buscar en espacios en los que se presume que hay desaparecidos que dejó la oleada de la violencia en Medellín.

En el Día internacional de las víctimas de la desaparición forzada, el Jardín Cementerio Universal fue uno de los sitios en los que se hicieron homenajes. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Una nueva intervención

La Administración Municipal actual, más allá de las exigencias de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, planea convertir este espacio en el centro de memoria que debería ser más para la ciudad. Por eso, realizarán varias acciones que fortalezcan el camposanto.



Diego Herrera Duque, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, explicó que en cuanto a la inversión para este fin, el Plan Operativo Anual de inversiones contemplaba inicialmente un poco más de 2.000 millones de pesos, pero se aprobó una adición presupuestal de más de 3.300 millones de pesos.

En 2018 se estimaba que en el cementerio estaban enterradas 7.500 personas, de las cuales 3.000 no han sido identificadas. A hoy, la Alcaldía se encuentra en el proceso de establecer la cifra. FACEBOOK

TWITTER

“En el auto de la JEP hay unas consideraciones que implica trabajar la infraestructura pero con un componente de dignificación muy fuerte”, apuntó Herrera. En específico, las obras, que están en proceso contractual, serán para el mantenimiento de la infraestructura de drenajes y andenes, la reparación de los muros de cerramiento (una de las exigencias de la JEP) con estudios de suelos, la dotación de placas de identificación en las fosas que no la tengan y la reparación de las que estén deterioradas.



(Le recomendamos: La JEP pide información sobre la Escombrera a la alcaldía de Medellín)



En 2018 se estimaba que en el cementerio estaban enterradas 7.500 personas, de las cuales 3.000 no habían sido identificadas, o no habían sido reclamadas pese a tener identidad. A hoy, la Alcaldía se encuentra en el proceso de establecer la cifra.



“Lo que encontramos como Alcaldía es que había una información dispersa, poco organizada y es parte de lo que ha llamado la atención de la JEP, entonces teniendo los registros y el cruce de base de datos con Medicina Legal y Fiscalía, nos llevará a ir identificando el universo de víctimas de desaparición forzada que posiblemente pueda haber allí”, ahondó el subsecretario de DD. HH.

Por ahora, las obras que incluyen la reparación de este muro están en proceso contractual. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Precisamente, el pasado 29 de julio, la JEP le dio a la Alcaldía 30 días hábiles para entregar la información, que la Administración Municipal anticipará esta semana.



Entretanto, la muestra más significativa de transformación que ha tenido el JCU ha sido el mausoleo Ausencias que se nombran. En diseños está otro mausoleo que aumente la capacidad para las víctimas de desaparición y refuerce la importancia de la memoria en la ciudad.



Melissa Álvarez Correa

Redactora EL TIEMPO

En Twitter: Melissalvarez3