Buscan apoyo internacional para resolver crisis carcelaria en el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda interpuesta por defensores de derechos de Medellín, en la que piden intervención para que el Estado adopte medidas urgentes que permitan mejorar la grave crisis que viven los centros carcelarios y penitenciarios de Antioquia y del país.

Así lo contó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, quien indicó que esta solicitud la hacen ante las constantes vulneraciones a las personas privadas de la libertad, en aspectos como poco acceso a la salud, precaria alimentación, maltrato y hacinamiento.



Este anuncio coincidió con el plantón que realizaron este martes familiares de internos, en el Parque de Las Luces, en el que reiteraron su llamado a las instituciones para que implementen acciones que garanticen la protección de los derechos de los reclusos, así como un verdadero proceso de resocialización.



“Nos dimos a la tarea de convocar al plantón con familiares de internos de las cárceles de El Pedregal y Bellavista porque las familias están cansadas e indignadas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, indicó Carmona.

Las familias de los internos, en Medellín, hicieron un plantón para pedir la protección de los derechos de sus seres queridos. Foto: Cortesía Jorge Carmona

Vale recordar que la crisis carcelaria de Antioquia ha sido foco de denuncias constantes de organizaciones de derechos humanos, la Personería de Medellín y ciudadanos. Una de las mayores quejas está referida al hacinamiento, que en el caso del departamento está en un 80 por ciento, aproximadamente, y supera al promedio del país (48,8 por ciento).



En días pasados, Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que la capacidad de los tres espacios carcelarios de Medellín: Bellavista, Pedregal masculino y Pedregal femenino es de unos 4.411 internos, pero hoy hay más o menos 6.800, lo que representa un hacinamiento del 56 por ciento.

En orden de gravedad la situación está así: Pedregal hombres muestra un hacinamiento del 83 por ciento, en tanto que tiene 2.361 internos para una capacidad de 1.288. Bellavista tiene un hacinamiento del 73 por ciento, pues su capacidad es de 1.869 internos, pero hay 3.229. Por último, la menos grave es Pedregal mujeres, con 1.278 reclusas en un espacio para 1.254, lo que implica un hacinamiento del 2 por ciento.

A esto se suma que muchas veces los internos no tienen las garantías para acceder a servicios de salud, lo que agrava sus enfermedades, sin contar la precariedad de la alimentación, la cual muchas veces no les llega en los horarios establecidos o la reciben en mal estado, incluso, podrida, lo que les ha causado intoxicaciones.



Pero la situación también es problemática para las familias cuando visitan a sus seres queridos. Ángela González, quien tiene un familiar en la cárcel Bellavista, contó que el 29 de julio cuando fue al lugar en un día de visita con su hermana, uno de los dragoneantes acusó a esta última de llevar drogas camufladas.



Pese a que a su hermana le hicieron varias requisas y no le encontraron ningún estupefaciente, le hicieron tantos procedimientos que ella quedó con secuelas emocionales. El caso está en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Problemas como hacinamiento, maltrato, bajo acceso a la salud y precaria alimentación son denunciados por los internos y sus familiares. Foto: Cortesía Jorge Carmona

Este panorama es el que quieren que la CIDH conozca para lograr que los gobiernos nacional, departamental y regional asuman acciones de fondo que mejoren la crisis. Una de las propuestas es que, por ejemplo, en Medellín se construya una cárcel para sindicados, de modo que no haya hacinamiento en las estaciones de policía, lugares en los cuales también está aguda la crisis.



