Buscan a una mujer de Medellín que está  desaparecida hace 6 días

Familiares y amigos buscan desesperadamente a Viviana Cristina Cardona Henao, quien fue vista por última vez el miércoles 20 de marzo. La mujer, de 37 años, vive en el barrio Betania, de la comuna 13 de Medellín, pero antes de desaparecer dijo que se dirigía hacia el cercano municipio de Bello con unos amigos.

Según Miller Hurtado Zapata, expareja de Cardona, ese miércoles hablaron por WhatsApp durante un rato. "Por teléfono nunca me contestó, cada vez que le escribía, se demoraba mucho para responder o me decía que estaba ocupada, que luego hablábamos", contó el hombre.



A las 8:40 p. m., añadió Hurtado, la mujer le dijo que estaba con unos amigos en Bello, pero no contestaba las llamadas. A las 9:58, ya ni siquiera le llegaban los mensajes.

Al mediodía del jueves, cuando un hermano le contó a Hurtado que la mujer no amaneció en la casa, la familia se preocupó y empezaron a buscarla. Sin embargo, han pasado seis días y aún no tienen noticias de ella. La denuncia ya fue interpuesta en la Fiscalía.



"En ella no es usual que se quede por fuera de la casa o que salga a sitios nocturnos y menos en semana, siempre que sale con amigos especifica dónde y con quién está", agregó Hurtado, con quien Cardona tiene una niña de 3 años.



Aunque no viven juntos, por la hija, ambos tienen una comunicación constante y cordial, por lo cual también fue inusual que la mujer se mostrara evasiva el miércoles mientras conversaban por WhatsApp.

Cardona vive con sus padres, su hija de 3 años y un hijo de 15 años que tuvo con otro hombre. Este también informó que no tiene noticias de ella desde hace varios días.



La familia pide que cualquier información sobre el paradero de la mujer, que se desempeña como asesora comercial, sea entregada a las líneas: 302 224 3366 o 302 365 7028. Asimismo, a la Fiscalía General de la Nación o a la línea 123.



