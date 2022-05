En la noche de este lunes, dos sujetos detuvieron un bus de la empresa Coonorte que cubría la ruta Medellín - Anorí (Antioquia). En el vehículo iban 25 pasajeros, de acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, quienes debieron descender y continuar su camino a pie.

El automotor había partido desde la capital antioqueña durante la tarde del lunes y estaba cerca de llegar a su destino. Sin embargo, encapuchados salieron en medio de la noche y obstaculizaron su paso.



"En el sector conocido como el Rellenito, km 5 zona rural del municipio de Anorí, iba el vehículo. Faltando unos 20 minutos para llegar al casco urbano los dos delincuentes paran el vehículo, hacen bajar unas personas que iban en él, 25 pasajeros, y proceden a incinerarlo", dijo el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía de Antioquia, en declaraciones citadas por 'Caracol Radio'.

En la vía que conduce de Anorí hacia Medellín, personas armadas, al parecer, del Frente 36 de las disidencias de las Farc quemaron un vehículo de transporte público que movilizaba a 25 pasajeros entre la capital antioqueña y este municipio del Nordeste. pic.twitter.com/ae6S2eg61Q — Informativo Antioquia (@Informativoan) May 3, 2022

Las autoridades llegaron al lugar para verificar que no hubiera explosivos u otro tipo de artefactos que pudieran agravar la situación. Además, el Ejército Nacional se trasladó a la zona.



Por el momento, no se reportan heridos; solo la quema total del bus.



Se sabe que en la zona hay disidencias de las FARC y miembros del ELN, pero aún no se establece cuál de estos grupos criminales sería el responsable del hecho.



#Reportan Así quedo el bus de la empresa coonorte que que hoy lunes fue quemado por hombres armados en el municipio de Anori Antioquia #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/I0BLz3vHcv — Informativo Digital #HeraldoDelNorte #Antioquia (@soydeituango) May 3, 2022

EL TIEMPO

