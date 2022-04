En una conversación cotidiana, bien sea en familia, con amigos o en el trabajo, puede salir, de repente, el nombre de Tulio.



“Vi una receta que hizo Tulio”. “Los buñuelos, si los hacen como recomienda Tulio, les van a quedar bien”. “Hagan el chicharrón como lo recomienda Tulio…”. “Este fin de semana voy a hacer este postre que hizo Tulio”. “Fui al restaurante que recomendó Tulio”. Esas son algunas de las frases que le hacen reverencia.



Y aunque Tulio Zuloaga, mejor conocido como Tulio Recomienda, nos tiene cocinando a los que no sabemos cocinar desde hace ya varios años, con la pandemia del covid-19 su espacio llamado ‘Fácil cocina para los que no cocinan’ se ha popularizado. Incluso hay quienes afirman que algunos productos en los supermercados se han agotado gracias a él.



Además de ayudar a la gente en la cocina, también se la pasa recomendando restaurantes y puestos de comida. Como él diría, recomendando experiencias.



De hecho, en este momento puede tener hasta 7.000 invitaciones a comer y en medio de los eventos que ha realizado, como el Burger Master, ha movido hasta 28.000 millones de pesos en distintos sectores de la economía colombiana, todo girando alrededor de una hamburguesa, como sucedió en 2019.



Todo esto lo ha llevado al éxito. Tanto así que tiene más de 3’500.000 seguidores en Facebook; más de 1’300.000 en Instagram y sus videos tienen hasta un millón de reproducciones.



En diálogo con EL TIEMPO, el reconocido influenciador culinario habló sobre cómo ha cambiado la pandemia su trabajo y, además, sus recetas. Incluso, recomienda qué almorzar este día.

Tulio Zuloaga impulsó los 'Máster', temporadas de competencia de restaurantes que ofrecen a un precio cómodo productos como hamburguesas, sushis o pizza y el público elige a sus preferidos. Foto: Giovanni Ramírez

¿Cómo ha sido el cambio del trabajo de Tulio Recomienda en medio de la pandemia?



Más que cambio ha sido un reforzamiento. Yo tengo una ideología y en lo que hago hoy en día siempre estoy buscando cómo puedo servir a cada tipo de público que tengo alrededor.



Cuando comenzó la primera cuarentena, hace un año, hice un video en el que hablé de varios aspectos enfocados en las tres líneas de trabajo que tengo.



Lancé una propuesta que, a mi forma de ver, era muy interesante. Siempre pensé en hacer algo para que los restaurantes puedan vender por adelantado y se puedan sostener.



Con eso estaba buscando respaldar un poco a los restaurantes con una compra anticipada. Yo no tenía infraestructura para eso. Pero a los dos días pasó algo muy bonito porque por redes vi que en Brasil y otras partes del mundo otros blogueros estaban haciendo lo mismo.



Entonces yo decía. Bueno, yo no sé si todos estamos pensando lo mismo o si la idea nació aquí. Y aquí en Colombia pasó que algunas compañías que sí tenían infraestructura lanzaron el plan al aire. Cuando vi que otras compañías lo habían hecho, me hice a un lado y me volqué hacia el lado de los callejeros.

¿Qué pasó con ellos?



Yo decía, el problema aquí, a parte de los restaurantes, son los callejeros, que eran los que más me preocupaban a mí. Yo trabajo mucho con el tema de los callejeros en un proyecto que se ha llamado ‘Callejeros con Pedigrí’ y ahí nació ‘Salva a un Emprendedor’.



Los callejeros en estas plataformas que habían montado algunas compañías no tenían cabida porque las plataformas necesitaban RUT, por ejemplo, y muchos callejeros no tenían nada de eso.



Entonces montamos ‘Salva a un Emprendedor’. Fue algo muy bonito y me siento muy orgulloso de lo que pasó ahí. Como siempre digo, simplemente soy el comunicador, así que montamos una página web. En realidad, desmontamos la de Tulio Recomienda y ahí mismo montamos el proyecto.



En la página pusimos a un montón de emprendedores de varias ciudades de Colombia y se le pidió a la gente que eligieran al emprendedor que quisieran apadrinar.



Fueron alrededor de 70 familias y se entregaron alrededor de 170 millones de pesos. Estas familias recibían, más o menos, entre millón doscientos al mes. Pero no lo hicimos nosotros, yo en ningún momento recibí dinero, sino que la gente entraba a la página, elegía a la persona y ahí aparecía la cuenta del emprendedor.



Fue muy bonito, lastimosamente no tuvimos la oportunidad de ayudar a todo el mundo, pero estábamos tranquilos porque 70 familias tenían comida en su mesa, tenían con qué pagar servicios.

¿Y de ahí qué siguió?



Mi pregunta era: ¿Ahora cómo y qué proponemos para las personas que están en casa?

Ahí se refuerza ‘Fácil cocina para los que no cocinan’, el cual nació en un programa llamado Gastrosophia hace más de 14 años.



Cuando yo hacía el programa de televisión veía que la gente decía: “es que los cocineros siempre dicen que vamos a cocinar algo sencillo y sacan un atún del norte del balsámico”.



Entonces yo decía siempre: “hay que comenzar a transformarlo”. Empecé con unas empanadas de tortilla que fueron una revelación y, a partir de entonces, comencé a sacar recetas sencillas, transformando la alta cocina o la cocina colombiana.



Entonces saqué un montón de cosas que se han vuelto súper famosas, como el falso risotto. Estas recetas le demostraron a la gente que sí funcionaba, aunque no supieras cocinar nada, te iban a funcionar, y que todo está generalmente con ingredientes que tienes en casa.



¿Cómo cuáles?



Entonces yo soy de los que coge una botella de vino, la combino con un helado de vainilla dentro de una licuadora y saco una malteada de vino. O hago la arepa con dos capitas y prefrito el huevo antes y saco una arepa de huevo. Si nadie te dice, crees que te estás comiendo la arepa de huevo original.



Entonces cuando empezó la pandemia le dije a mi esposa: ¿Cómo hacemos? En ese mismo video que mencioné anteriormente me comprometí a hacer recetas todos los días.

Pero yo no me imaginaba que la cuarentena iba a ser tan larga. No me imaginaba que me estaba enfrentando a hacer 500 recetas, una vaina realmente interminable.



Pero bueno, así fue, y llevamos mucho tiempo. Eso convirtió el negocio realmente en otro cuento.



Tulio dice que la cocina, sin importar dónde se practique, se trata de una experiencia. Foto: Cortesía Tulio Recomienda

Ya que menciona el negocio, ¿cómo funciona?



Tulio Recomienda se basa en los patrocinadores de cocina, en los de Fácil Cocina. Muchas personas piensan que los recursos entran de los restaurantes, pero no es así, todo lo que se hace con los restaurantes es absolutamente gratuito.



Hemos vivido de Fácil Cocina para los que no cocinan y sus patrocinadores, que no intervienen en las recomendaciones, y de los masters, de los eventos grandes, que en este momento se detuvieron.



Lo más fuerte hasta ahora es el tema de la cocina, que realmente me disparó y me convirtió en otra cosa que yo era.



Cada vez es más frecuente que alguien hable de una receta de Tulio, bien sea en la familia o en el trabajo. ¿Cómo tomar que personas que no cocinamos ahora hablemos de cocina gracias a su trabajo?



Para mí fue un descubrimiento también. Pero yo creo que gran parte de la magia de eso es, básicamente, que somos absolutamente honestos. Nunca fingimos una receta. No se imaginan la cantidad de recetas que yo pierdo.



Hace unos días estaba probando una gelatina de vino tinto. Entonces listo, yo creo la receta y grabamos porque la primera vez me salió bien. Pero, durante la grabación, al final, veo que hay una serie de complicaciones, entonces no la lanzo por el momento hasta que no logre simplificarlo.



Para mí el tema de la cocina no es de algo de show, es algo que realmente tiene que funcionar.



¿Qué otras recetas han sido impactantes, por así decirlo?



Para mí también fue un descubrimiento increíble el tema de la leche condensada. Recién empezó la pandemia lancé una receta, que ya había hecho muchas veces, que la llamé ‘el mejor helado del mundo’.



Es una de mis recetas más famosas y son solamente cuatro cucharadas de crema de leche, dos de leche condensada y una cucharadita de vainilla. Se revuelve, se mete en la nevera una hora. De verdad es que parece un gelato italiano y el sabor es realmente increíble.

Entonces resulta que esa receta sale. Yo sí veo que hay un fenómeno alrededor de ella, más allá de la viralización de la receta, pero comienzo a ver que todo el mundo la estaba preparando.



Y esto se destapa cuando la gente empieza a decir: se agotó la leche condensada, se agotó la leche condensada. Y resulta que mi suegra va a un supermercado y en la caja pregunta: “¿Oye se acabó hay leche condensada?”.



Y la persona de la caja le dice: “Sí, porque un tal Tulio Recomienda hizo una receta de un helado y todo el mundo lo está haciendo”.



Realmente estamos haciendo cosas muy sencillas, con ingredientes que las personas tienen en casa o pueden comprar, porque son muy económicos y se van a conseguir en cualquier parte. Yo creo que ahí fue cuando empezó la magia.



Volviendo un poco al tema de los restaurantes y las recomendaciones, tradicionalmente las reseñas eran enfocadas en restaurantes caros, pero Tulio visita también el carrito de comidas de la esquina…



Para mí el tema de la comida no solamente es la comida. Muchas personas piensan que los restaurantes es solo ir a comer, pero realmente para mí lo más importante del restaurante es la experiencia.



Si solo por buena comida se tratara, pues tú comerías siempre en tu casa, te saldría más barato y qué delicia. Generalmente vas al restaurante a vivir una experiencia.



El tema empieza básicamente con una cocinera de Medellín que se llama la Churris.

En ese mismo momento yo estaba en Medellín, digamos, atendiendo al famoso chef Ferran Adrià.

Y siempre lo digo a manera de broma: en el mismo momento cuando conozco a Ferran Adrià, en ese mismo momento, por una casualidad de la vida, llego a la Plaza Mayorista de Medellín y conozco a la Churris.



¿Quién es ella?



Estaba en la plaza haciendo una crónica de arepas, pero me pregunté dónde comen los coteros, dónde comen los trabajadores de la mayorista.



Entonces me llevaron donde una señora que tiene un pequeño carrito. Tiene 25, 30 platos en ese carrito, se llama la Churris. Es muy famosa hoy en día, sale en periódicos, en programas, es increíble.



Todo lo entendí ese día. El solo hecho de sentarme en la calle en una canasta de gaseosa o cerveza volteada, ver este personaje que te saludaba de “hola papito”, “hola bebé”, y te dice “mi amor” y ver cómo te sirve es una cosa realmente sorprendente.

A ella no le puedes pedir. Ella te ve y te dice: “A ti, por tu tamaño, te sirvo un plato de 2.500 pesos”.



Fuera de eso, en el Centro tenía como una sopa gigante y yo veía que iban personas muy humildes y ella se las servía y cobraba 100 pesos, o 200. Y yo decía, ¿esto qué? Y ella decía: “Esta es la sopa del amor”.



Ese día entendí que Ferran Adrià, cuya experiencia valía 300 euros, le cocina al rey y al Papa, y la Churris, a quien le pagas desde 2.500 pesos, condimenta con el rey y sancocha la papa.

Cuando comenzó la pandemia del covid-19, Tulio Recomienda se propuso hacer una receta diaria. Foto: Cortesía Tulio Recomienda

Solamente es una cuestión de semántica, pero para referirme que los dos, por diferentes circunstancias de la vida, simplemente son cocineros que de verdad quieren dejarte una marca en el corazón cuando comes.



Realmente son grandes cocineros.



Hablando de esas experiencias, hay que tocar el tema de los Máster. Eso, creo, revolucionó la manera como comíamos hamburguesa, solo por dar un ejemplo.



El Máster nació para eso. Cuando yo empecé con el tema de las hamburguesas veía que la gente no valoraba las hamburguesas que tenemos en Colombia.



La mayoría de los restaurantes de hamburguesas artesanales estaban cojeando porque la gente no valoraba realmente lo que era una hamburguesa artesanal. Fue hacia 2017. Las hamburguesas industriales eran las reinas y todo el mundo consideraba que eran artesanales.



La idea era mostrar realmente qué era una hamburguesa artesanal. Pero como yo sacaba listados y la gente no estaba de acuerdo, la gente empezaba a decir que me pagaron, entonces yo dije: busquemos una fórmula para que la gente nos diga cuáles son las que más le gustaron. Ahí nació el Máster.

Nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. La meta era vender 11.000 hamburguesas en 11 días, entre 30 restaurantes, y pasó que esas 11.000 hamburguesas se vendieron el primer día antes de las 5 de la tarde.



Y la fuerza más grande de eso, yo le llamo las tres olas del Máster: 15 días antes se llenan los restaurantes, luego viene la semana del evento que es impresionante, y luego viene la ola más importante de todas, que es apenas se acaba.



Mi abogado, mi propio odontólogo, por mi papá, que ya no está, siempre me decían: yo espero hasta el último día y al día siguiente salgo a probar hamburguesas, las más votadas. Y la pagan al precio normal.

Muchas hamburgueserías iban a cerrar sus puertas, pero gracias al Máster no lo hicieron. Lo que necesitaban era que la gente los conociera.



El año pasado los papicultores estuvieron en crisis y ustedes se unieron para apoyarlos. ¿Cómo fue ese proceso?



Yo puse mi propio hashtag, que fue #SoyBuenaPapa, e hice lo que nosotros sabemos hacer: cocinar.



Desde el primer día que dijimos vamos a hacerlo, estábamos haciendo recetas con papa para ayudar a los campesinos y les compren las papas. Creamos un movimiento muy bonito y eso terminó haciendo que de verdad la gente saliera a comprar papa. Fue un mes entero de recetas con papa.



Uno ve a Tulio cocinando y comiendo en restaurantes o en la calle, pero ¿quién más está ahí?



Es un equipo grande, entre áreas de cursos, el área que maneja invitaciones a restaurantes, la parte de audiovisual. Todos mis hijos trabajan conmigo.



Mi hijo Nicolás, quien estudió cocina, me ayuda a veces a desarrollar recetas. Mi otro hijo Daniel está metido en todo lo que es manejo de aplicaciones.



En este momento somos alrededor de diez personas. Pero realmente todo lo que es manejo de redes, yo mismo edito los videos de recetas.



Los graba mi esposa porque durante la pandemia no podían venir los camarógrafos. Primero me empezó a grabar mi hija, que tiene 16 años y tiene un ojo para la cámara que parece mentira.



Pero luego siguió mi esposa, quien maneja todo lo legal, pero increíblemente durante la pandemia, dijimos: no puede venir la gente a grabar, no podemos arriesgar a nadie y empezó ella a grabarme. Y ya no hay forma de que yo grabe las recetas con nadie más que no sea con ella.



Ella graba siendo una persona normal viendo lo que realmente uno quisiera ver.

Somos muy familia y muy personas quienes estaban alrededor.



Hace poco falleció su padre. ¿Cómo era la relación que tenían la cocina, él y usted?



Mi padre ya venía con una enfermedad hace tiempo, pero lo cogió de sorpresa. Esto nunca es algo que están planeando ni nada.



Obviamente siempre llamaba a preguntarle o a consultarle todas las cosas. Él, como mi suegro, quien también falleció hace poco, fueron como los maestros que siempre me ayudaron con todo. Siempre les consultaba todo y eso para mí era una ayuda muy grande, aunque siento que quedé preparado para afrontar cualquier cosa.



Gracias a Dios nunca me quedé pensando que faltó algo. Siempre nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir.

En la red social Instagram, Tulio Zuloaga hijo publicó esta foto con su papá. Foto: Instagram Tulio Zuloaga

Para mí fue un poco raro porque estábamos hablando el domingo antes de su muerte cuando sentí que se le empezó a trabar la lengua, pero es que él siempre se echaba un cuento. Si tú le decías que está muy flaco, él decía que se puso a dieta. Y era mentira, era que realmente estaba padeciendo con su enfermedad.



Ese día escuché que se le trabó la lengua y dijo que se tomó una medicina y se le había pasado la mano. Pero no era verdad, era realmente que ya su cáncer se lo estaba llevando.



Entonces, tomé la motocicleta mía, yo soy super fanático de las motocicletas, y me fui corriendo para Bogotá y, afortunadamente, me tocó todo ese último proceso de él.



Fue una cosa muy bonita porque lo llevé cargado, porque ya no se podía ni mover ni nada. El hombre ya había echado mucho para atrás.



Cuando me voy para Bogotá, me lo llevo para la clínica del Country y lo más bonito es que se sintió hasta el último momento muy acompañado. Él ya había perdido el habla. Pero increíblemente cuando el doctor le preguntaba, ¿usted sabe quién está con usted?



Y él decía: "claro, está mi hijo Tulio".



Y el médico decía: "ve, recuperó el habla". Pero le hacían otras preguntas y no sabía decir nada más. Y yo pensaba que por lo menos sabía que estábamos ahí.



Han sido días de confusión, pero también de mucho orgullo del hombre que era mi papá. Tú sabes que la gente lo quiere, pero nunca te imaginas que el amor y el cariño que le tenían era tan fuerte, tan inmenso.

Mucho antes de reseñar lugares, Tulio Zuluaga comenzó en la gastronomía con ‘Gastrosofía’, programa de televisión en el que entrevistaba a diferentes cocineros colombianos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por lo que uno ve, Tulio disfruta y ama lo que hace. ¿Qué es lo más lindo o la mejor enseñanza que le ha dejado la cocina?



Más que la cocina, es todo lo que está alrededor de la cocina. El tema de servir. Yo tengo tres conceptos que para mí son como la base de todo.



Si buscas en Google la frase “el manual del eterno emprendedor” vas a ver gran parte de toda mi historia de 'fracasología', porque soy graduado en 'fracasología' de las muchas veces que quebré, que me perdí, que me estrellé.



Pero con el tiempo terminé sacando tres leyes, digo yo, que siempre te van a ayudar, que son pasión, entendimiento y bondad.



Para mí tiene que haber bondad en los negocios y para mí la bondad es una cosa muy simple. El centro de los negocios está cuando dejas de pensar en ti y comienzas a pensar qué necesita la otra persona.



¿Por qué? Porque la gente no te va a comprar lo que tú le quieres vender, te va a comprar lo que necesita para hacer algo en su vida. Para ser más felices, para estar mejor.



Todas mis respuestas en la pandemia fueron cómo ayudo a los restaurantes, cómo ayudo a los emprendedores, cómo ayudo a la gente en su casa.

Y eso generó esto. Yo nunca pensé que todo mi negocio se iba a volcar en un 90 por ciento volcado a la cocina, pero yo no dije: “vamos a hacer todo esto para tener más patrocinadores”. No, yo empecé a hacer todo esto y luego empezaron a llegar los patrocinadores.



Enganchándolo a la pregunta, es muy sencillo: la cocina es un acto de servicio, tú no cocinas porque sí, tú cocinas para sorprender a otra persona, para alimentar a otra persona.



Para mí la cocina es un acto más grande y más glorioso de servicio al otro, porque cuando estás cocinando estás haciendo algo para otra persona.



¿Qué recomienda para almorzar este día? Algo sencillo, fácil de hacer y barato.



De mis recetas, definitivamente, el falso risotto. Ese fue uno de los más fuertes durante la cuarentena. Yo lo llamo el falso risotto porque es hacer una especie de risotto con cuatro o cinco ingredientes, pero con el arroz con el que tú cocinas en casa.



Y no importa si sabes o no cocinar arroz porque siempre te va a salir bien.



Y de postre, el mojadito de Tulio Recomienda, que es un postre tres leches. Es una vaina que no necesitas cocinar, simplemente montas y se acabó.



MATEO GARCÍA

Redactor de Nación

matgar@eltiempo.com

En Twitter: @teomagar

