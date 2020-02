Bomby, recordado por 'Estamos melos', lanza nueva canción

El cantante Bomby, recordado por muchos por el tema ‘Estamos melos’, sigue con sus creaciones musicales en un tono muy “áspero”, como él mismo se refiere a algo positivo y agradable.



Ahora el cantautor antioqueño de música urbana y fusión está promocionando ‘Despertamos’, que hace junto a Son y Miamikash. Esta vez con una letra melancólica que le habla también al perdón y a la añoranza.

“Es una canción en la que puede haber una relación con quien sea, con mi papá, de hijo, con la novia, pero lo que busca es que no quedemos en esas enemistades, si me equivoqué, arreglemos las cosas porque hay una parte de la canción que dice: ‘ahora qué me invento con esto que siento por dentro’”, comenta Bomby, sobre el sencillo que coescribió también con Son y Miamikash.



Aunque la canción iba a ser parte de su álbum debut ‘La nación del corrinche’, con sus productores y casa disquera (Son Batá y Sony Music) decidió dejarla para una nueva etapa musical que ya está viviendo y que arrancó con un primer sencillo llamado ‘Belly Dance’, compuesta por el mismo Bomby y Yera Music.

Siempre he sido mucho de componer con las personas, te invito a mi estudio y si voy a escribir sobre la soledad, te pregunto qué piensas de la soledad FACEBOOK

TWITTER

Debido a sus compromisos, el cantante pospuso sus estudios de música en la Universidad Eafit aunque se mantiene en contacto con sus profesores. De otro lado, no abandona la comuna 13, en donde sigue viviendo y hoy en un referente artístico para niños y jóvenes de ese sector de la ciudad que ya cuenta con un mural en su honor en el que aparece Michael Jackson, quien es uno de sus ídolos, junto a Bomby. “Es como convertirse en un referente en la comuna, en la ciudad y en Colombia de que los sueños se pueden cumplir”, dice con orgullo.



Bomby no para de crear y pronto se estrenará más sencillos y colaboraciones, algunas de ellas con cantante de otros países; también está trabajando con otros productores, aunque su base siempre será su grupo Son Batá.



“Esto es lo bonito de la música, que uno está compartiendo con muchos todo ese conocimiento que uno ha tenido y siempre salen cosas ásperas, que uno escucha que se van conectando. Son nuevos hijos”, resalta.



Por ahora, en este trimestre Bomby se dedicará a la promoción de su música y luego regresar a los escenarios en vivo.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1