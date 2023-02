Un perrito en Sabaneta estuvo a punto de caer de un balcón en un apartamento ubicado en un sexto piso. El animal estaba atemorizado y varias personas se empezaron a reunir en el edificio para buscar la forma de ayudar al animal.



Los momentos quedaron registrados en varios videos que fueron publicados en redes sociales. Inlcuso, una usuaria de TikTok (@laurarepo1) denunció que la mascota se queda día y noche en ese balcón.

"Este husky tiene aproximadamente 1 año, está en #sabaneta #antioquia . Su dueña lo deja solo día y noche. Los vecinos del sector comenzamos a escuchar que el perrito lloraba incansablemente… por supuesto, esa raza demanda energía, lugar amplio.. pero su dueña no lo quiere entender. He hablado con ella de la mejor manera (y continuaré haciéndolo así) hasta que lo entregue. Le he dicho que me lo regale, que ella no sabe tener el perrito", dijo @laurarepo1 en su clip.



Sin embargo, el objetivo era evitar que el perrito cayera de este sexto piso, por lo que los bomberos tuvieron que acudir al lugar y rescatarlo.



Uno de los videos muestra el momento en el que un bombero entra en el balcón y agarra al animal atemorizado por la espalda, así logra rescatarlo y sacarlo del apartamento.

Perrito en balcón de Sabaneta en peligro de caer. Bomberos en el edificio pero no logran entrar. Ingresan por la parte de encima del edificio y rescatado el perro 🐕 @CBVSabaneta pic.twitter.com/0VLHYTiHPA — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 5, 2023

