Bolsillo apretado para Medellín y Antioquia por nivel de endeudamiento

A meses de que los mandatarios regionales presenten su Plan de Desarrollo para este cuatrienio, ya se sabe que tendrán serias limitaciones para sus proyectos, en caso de necesitar préstamos, debido al nivel de endeudamiento en el que reciben sus respectivos cargos.



Para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la situación es la siguiente: hace cuatro años, su antecesor, Federico Gutiérrez, recibió la ciudad con una deuda de 1,18 billones de pesos y la entregó con una de poco más de 1,9 billones.

A finales del año pasado, el concejo municipal aprobó el presupuesto para el 2020, que asciende a 5,6 billones de pesos compuesto así: un 77 por ciento ($4,3 billones) para inversión, un 16 por ciento ($897.000 millones) en gastos de funcionamiento y 7 por ciento ($381.000 millones) destinados a pagar la deuda pública.



Sobre esto, María Paulina Aguinaga, concejal que hizo parte de la comisión de ponentes de este proyecto de acuerdo, indicó que es muy poco el margen de maniobrabilidad que tendrá Quintero este año.“La administración anterior se endeudó en 641.000 millones de pesos más de lo que se había presupuestado inicialmente, que era de 424.000 millones para todo el cuatrienio y se contrajo una deuda de 1,06 billones de pesos. Entonces, en comparación de diciembre del 2015 y diciembre del 2019, el endeudamiento creció en 63 por ciento”, expresó la cabildante.

¿Pero qué significa esto? La concejal explicó que de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, la alcaldía de Daniel Quintero solo podrá contraer deuda nueva por 487.000 millones de pesos.



No solo eso, “también tendrá que pagar un servicio de la deuda por valor de 1,5 billones de pesos, por lo que los indicadores para los años 2020 y 2021 quedaron al límite, lo que le deja muy poco margen de maniobra a esta administración”, añadió Aguinaga.



La concejal indicó que es escéptica sobre si EPM será capaz de cumplir lo dicho el año pasado de transferirle al municipio 7 billones de pesos durante este cuatrienio.

“EPM sigue atravesando una situación complicada: no pudo desinvertir en ISA, tampoco en Antofagasta (Chile) y tiene los indicadores de crédito al tope”.

EL TIEMPO le preguntó a la secretaría de Hacienda para conocer su postura sobre esta deuda y las alternativas para conseguir nuevos recursos, pero al cierre de esta edición no recibió las respuestas a las preguntas enviadas.



Por su parte, el alcalde Daniel Quintero indicó que es consciente de la deuda y aseguró que es un tema preocupante, pero no ahondó más en el tema pues en los próximos días presentará lo que será su Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, donde sí tratará el tema de las finanzas del municipio.

El panorama de Antioquia

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, recibe el departamento con 1,59 billones de pesos de deuda.



Luz Helena Gaviria, secretaria de Hacienda de Antioquia, contó que el 70 por ciento de esta deuda está en pesos (1,1 billones) que es la que se tiene con bancos nacionales. El 30 restante es un endeudamiento adquirido en administraciones anteriores, que está en dólares y es de 147 millones (unos 481.000 millones de pesos).



“Las finanzas del departamento no son boyantes pero son unas finanzas tranquilas dentro del presupuesto encontrado para 2020, que es 4,28 billones de pesos, cifra inferior en casi 4 por ciento en comparación con el del año inmediatamente anterior (4,47 billones) (...)Digo tranquilas porque permiten pagar lo básico y la deuda, pero mayores procesos de inversión, difícilmente en gran escala se puedan dar. Ahí es donde tenemos que idear una estrategia de mayores ingresos y menores gastos”, expresó la secretaria.

Cierto es que en materia de endeudamiento de @GobAntioquia saldo de la deuda creció entre 2012-2015 el 124% y entre 2016-2019 creció el 10,64%. De $640.015 millones en 2011 a $1 billón 437.993 millones en 2015 y $1 billón 591.079 millones en 2019. @minuto30com @misojitos. — Juan Esteban (@JuanEVillegasA) January 20, 2020

De igual forma, dijo que hay que analizar si el departamento está en condiciones de pagar el servicio a la deuda, que para 2020 ya está garantizado en el presupuesto establecido, que serían 200.000 millones de pesos.



Y, según la funcionaria, los niveles de endeudamiento son muy altos. “Lo más preocupante es que los vencimientos de los créditos empiezan a tipificar en este periodo de gobierno, por lo que el servicio de la deuda va a subir. Es decir, que de los mismos recursos que le entran al departamento, ahora hay que destinar una mayor parte al pago de la deuda, lo que disminuye la proporción para la inversión”.



Explicó la secretaria de Hacienda que con, esta deuda, el marco fiscal de mediano plazo les da un margen de 248.000 millones de pesos para endeudamiento este año. Para el próximo año serían 139.140 millones, para el 2022, el cupo sería 112.000 millones y para el último año (2023), serían 87.000 millones de pesos.



Para hacerle frente a esta realidad, prosiguió Gaviria, hay dos maneras para mejorar los ingresos y poder financiar los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo del gobernador Aníbal Gaviria: la primera es buscar nuevos ingresos, que no sean solo vía créditos, sino también proyectos de asociación, Alianzas Público Privadas (APP).

La segunda es reducir el gasto de la operación diaria de la gobernación, algo que puede mejorar los niveles de inversión que tiene el departamento. Otro tema de esta dependencia es buscar el reperfilamiento de la deuda, es decir, refinanciaciones, plazos más largos u otras figuras que tiene el mercado para poder tener un respiro financiero.



“La dificultad no son los recursos para el pago de la deuda, sino para hacer las inversiones para el departamento”, aclaró la secretaria.

¿Flujos futuros de Hidroituango?

El gobierno departamental 2015-2019 quiso hacer uso de flujos futuros de Hidroituango (que comenzaría a operar en 2018) para financiar parte del proyecto Ferrocarril de Antioquia, pero con la contingencia de la megaobra, esto quedó en veremos.



Con la meta puesta en 2021 para comenzar a generar, la opción de hacer uso de flujos futuros vuelve a barajarse, pero es vista con recelo.



“Sería algo muy arriesgado. Hidroituango en este momento no tiene licencia, no tiene cronograma claro ni fecha segura de entrada en operación”, opinó la concejal Aguinaga.



Por su parte, la secretaria Gaviria reconoció que esta sería una de las figuras que están estudiando para la consecución de nuevos recursos, pero están analizando qué tan viable jurídicamente es “y también ver qué tanto mercado tiene, qué entidades financieras estarían dispuestas a acompañarnos en este proceso y cuál sería el costo/beneficio de tener esta figura. Es algo que está en estudio, pero no está definido. Es que ni siquiera el presupuesto lo hemos mirado con esos posibles ingresos por generación de Hidroituango, porque nos parece un poco irresponsable presupuestar unos ingresos sin tener una claridad total si se van a tener o no”, dijo la funcionaria.



