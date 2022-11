Decenas de personas que llegaron hasta el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, quedaron con 'los crespos hechos' para ver a Bad Bunny.



Al llegar a la entrada de las localidades los códigos QR de las boletas eran falsos, así lo reveló un usuario que se identifica como @telotengo en Twitter.



(Le puede interesar: Bad Bunny y la noche en que puso a 'perrear' a todo un país en Medellín)

"Octubre 19, 2022. Contacto a @marcepachecoe para consultar el valor de la boleta, me informó que son seguras con QR y procedo a pagarle (1) boleta por valor de $620.000. Octubre 28,2022: Le envio nombre y cédula de la persona y procede a enviarme la boleta. (Porque la boleta queda con estos datos registrados). Haga aquí todo iba bien", relata el tuitero.



Pero el viernes 18 de noviembre del 2022, día del concierto, llegó a la puerta del estadio y el personal de Tu Boleta le manifestó que la boleta es falsa.



"Ansioso, decepcionado, iracundo y frustrado procedo a contactarme con la presunta estafadora. Le envié unos mensajes de texto porque donde estaba no tenía señal y logré que me contestará una llamada de celular...Me contestó el novio, ni siquiera ella que fue la persona con la que hice el negocio. Cruzamos par de palabras donde le hablé fuerte (por obvias razones) y de una se molesta", cuenta.



El tuitero relató que el novio de la mujer le contestó de forma grosera y asegura que perdió, además de la boleta, el hotel, pasajes, ropa, transportes y "un sueño por vivir y muchas cosas más. Y efectivamente estaré publicando la denuncia interpuesta en la Fiscalía", escribe.



(Lo invitamos a leer: La millonaria suma de dinero que dejarán conciertos de Bad Bunny en Medellín)

Story time de como fui ESTAFADO por @marcepachecoe con una (1) boleta de BAD BUNNY.



Léelo hasta el final, para que te comas la cereza 🍒 del pastel.



1/9 🧵 — TELOTENGO.lens (💙,🧡) 🛸 (@Telotengo) November 19, 2022

Más personas se unieron a esta denuncia y aseguraron que también les pasó lo mismo con boletas que le compraron a esta tuitera identificada como Marcela Pacheco.



Al ver todo lo que estaba pasando, la mujer publicó en su cuenta de Twitter un comunicado oficial asegurando que iba a devolver el dinero que habría recibido por las boletas y que ella también había sido estafada.



"La señora Marcela Pacheco en su calidad de emprendedora fue asaltada en su propia fe al confiar en personas inescrupulosas, por lo que quedó involucrada en esta lamentable situación", dice el comunicado.



Y agrega que "la señora Marcela hará el reembolso del dinero".



Efectivamente, otra usuaria que también dijo que la había estafado esta mujer con un palco y varias boletas, publicó que ya le había devuelvo dos abonos por 5.000.000 cada uno.



MEDELLÍN