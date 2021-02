Blessd sueña con cambiar mala imagen de Medellín en el mundo

El cantante paisa Blessd se define a sí mismo como un cantante de barrio, o mejor dicho, que representa en el buen sentido de la palabra a las comunas de Medellín, empezando por donde creció y surgió como cantante: barrio Antioquia.



Aunque no olvida sus inicios, su presente musical le sonríe, pues su canción Lejanía ya acaba de superar los 11 millones de reproducciones. Al mejor estilo de la era digital, su catapulta han sido las redes sociales y las plataformas de música y ha tenido buenos resultados.

“Desde los inicios hemos sido de barrio, como digo en mi sello, un pelao del barrio matándolos, porque estamos cambiando de ver que los que venimos de abajo siempre tenemos que estar en cosas malas. Esta vez los matamos, pero con música, con talento, con arte”, cuenta.



Stiven Mesa Londoño, su nombre de pila, sueña con ser buen referente de Medellín, con buena música, y así cambiar la mala imagen que todavía tienen de la capital antioqueña en el exterior.



(Le puede interesar: Una obra de arte de Pablo Escobar llega al Museo de Antioquia)



“Estamos en una ciudad donde la narcocultura nos golpeó demasiado, y hace que mucha gente fuera del país piense que Medellín sigue siendo la Medellín de hace muchos años. Como digo yo en varias de las letras mías, que no estoy en la ciudad de Pablo, sino en la ciudad de J Balvin y Botero. Siento que eso es lo que quiero hacer y por eso es el sello mío”, manifestó el artista.

Como digo yo en varias de las letras, que no estoy en la ciudad de Pablo, sino en la de J Balvin y Botero. Siento que eso es lo que quiero hacer y por eso es el sello mío”, manifestó el artista. FACEBOOK

TWITTER

La joven promesa del género urbano no olvida que en sus inicios comenzó en colegios, pueblos y eventos, donde el apoyo del público fue vital.



Pero antes de ello, también tuvo que trabajar arduamente en la Plaza Mayorista, donde en jornadas de 2 a 6 de la madrugada consiguió los pesos que le hacían falta para grabar sus discos de manera independiente.



Narra que, después de trabajar, estudiaba desde las 6 de la mañana hasta la una de la tarde, vendía dulces en el colegio y hacía lo que podía para pagar las canciones a un amigo en el barrio Antioquia.



(Lea también: El 'fantasma de Pablo Escobar' todavía mancha la imagen de Medellín)



“Empecé a hacer videos para Instagram, para Facebook y me empezó a ir bien, me empezaron a reconocer, hasta que hice un día una canción llamada Una y subí un video así como cualquier otro al Facebook. Me acuerdo que eran como las 11 de la noche y yo me levantaba a trabajar a las dos de la mañana, cuando me levanté el video ya era viral en Facebook, ya tenía 500.000 vistas en una hora y más de 5.000 compartidos, entonces me rebusqué como para sacar el video, la canción. La saqué y ahí fue donde comenzó todo”, cuenta con orgullo.



Lo que pasó de ahí en adelante fue mejor para el paisa, que consiguió hacer parte de la disquera JM World Music, que ahora lo promueve en cabeza de su CEO y reconocido exponente dentro del género Dr. Velásquez.

Esa fue el palo, el hit, con el que nos reconocieron. Imposible (su último sencillo) fue como el que dijo: sí, están haciendo cosas grandes porque todo ha sido orgánico y estamos por todo Medellín FACEBOOK

TWITTER

Los tres sencillos

El debut oficial del paisa en el reguetón fue su canción Viernes social, que reunió a pesos pesados del género, como Amaro, Yomo, Alexis y Xantos.



“Ellos ya fueron leyendas en el género entonces vieron como que estábamos trabajando muy bien y que veníamos con un desarrollo bueno, con unos números de Instagram altos y todo es orgánico gracias a Dios. Se sumaron y fue como el debut en el género, porque estás trabajando con gente de verdad del gremio”, destacó.



(Le recomendamos: 'Top' 5 de videos de reguetón de más vistas en la historia de YouTube)



Según el cantante, desde ahí empezó a cambiar todo porque un mes después sacó 'Lejanía’ que en estos momentos está número 3 en Medellín en las canciones más escuchados en la ciudad, en Youtube, y está en número 16 en Colombia y número 50 en Costa Rica.



“Esa fue el palo, el hit, con el que nos reconocieron. Imposible (su último sencillo) fue como el que dijo: sí, están haciendo cosas grandes porque todo ha sido orgánico y estamos por todo Medellín”, concluyó Blessd, quien traerá más sorpresas a sus fans, dentro de poco.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @Melissalvarez3

Más noticias de Medellín

- Convocan #Consejo de Seguridad por nueva masacre en Antioquia



- Reubicarán 416 cuerpos hallados en bolsas y baldes en Antioquia



- Daniel Quintero propuso hacer chance con número de vuelo de la vacuna