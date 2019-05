Bellavista se opuso a fallo que busca mitigar la crisis carcelaria

La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), seccional Bello, en representación de la cárcel de Bellavista, se opuso al fallo del Tribunal Superior de Medellín que ordenó el traslado de 412 internos, en un plazo de 30 días, hacia ese centro penitenciario.



La Personería de Medellín había pedido apoyó, para aplicar la medida, al Tribunal buscando favorecer a la población privada de la libertad en inspecciones y centros de reclusión.

“La ponencia del fallo carece de realidad toda vez que en su escrito no refiere las condiciones físicas de los pabellones que hoy pese a ostentar órdenes de evacuación, estas no se han cumplido, en riesgo de un suceso que nos lleve a lamentar la pérdida de varias vidas humanas por el colapso advertido dentro de las órdenes”, dijo la UTP mediante un comunicado a la opinión pública.



La institución invitó al Tribunal Superior de Medellín y a la Personería a una visita nocturna a las instalaciones de la cárcel Bellavista para observar las condiciones en las que se encuentra la edificación. Además, la UTP se refirió a la demolición y la reconstrucción del pabellón 2 de Bellavista afirmando que no se generaran nuevos cupos, sino que se habilitarán los que ya existían.

Según el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, “la orden que se presenta por parte del Tribunal Superior de Medellín va dirigida a garantizar los derechos fundamentales de la población carcelaria y desocupar completamente todas las estaciones de policía de la ciudad”.



De acuerdo con el informe anual de derechos humanos de 2018, realizado por la Personería de Medellín, la cifra de hacinamiento asciende el 550 por ciento, lo que se traduce a 1.195 internos habitando estaciones de policía y centros de reclusión transitoria, adaptados para albergar un máximo de aproximadamente 215 personas.



Aparte de los 412 sindicados que serán trasladados a Bellavista, en el fallo del Tribunal, se propuso que 742 internos sean reubicados en centros penitenciarios y 142 en centros de reclusión a nivel nacional. por el Inpec.



