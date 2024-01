Asteroide fue bautizado con el nombre de la Universidad de Antioquia

Después de haber observado, en noviembre de 2005, la trayectoria de cierto asteroide en el telescopio Schmidt del Observatorio Nacional de Venezuela y haber descubierto que era un nuevo objeto, el astrónomo Ignacio Ramón Ferrín Vázquez, consiguió que fuera llamado Universidad de Antioquia

“El proceso no consiste simplemente en que te sientes y lo veas. Ese es tan solo el primer paso. El siguiente es confirmarlo como nuevo. Para ello se utiliza una base de datos internacional que registra todos los objetos conocidos que viajan alrededor del Sol. El resultado de la consulta fue que, en esa determinada región del cielo, ese día y a esa hora, no había ningún otro objeto en esa zona, es decir que era nuevo”, detalló el profesor titular del Instituto de Física de la U. de A.



El docente lo reportó al Minor Planet Center, quienes calcularon la órbita y determinaron que se trataba de un asteroide que viajaba entre las órbitas de Marte y Júpiter.



El 19 de diciembre del 2023, la Unión Astronómica Internacional (IAU) emitió un boletín que dice (423624) Udeantioquia = 2005 WZ156, lo que significa que fue oficialmente bautizado.



Los requisitos para registrar este tipo de cuerpos requieren rigurosidad y experticia matemática para la revisión de qué tanto es o no una novedad para la ciencia, pesquisas de trayectoria y características del cuerpo celeste.

Campus principal de la Universidad de Antioquia en Medellín. Foto: Cortesía Dirección de Comunicaciones U. de A.

A todo esto se le suma la paciencia en la validación y oficialización de datos, pues fue solo a finales de 2023 que la Unión Astronómica Internacional certificó el hallazgo e invitó al científico a que le pusiera un nombre al asteroide.



«Se llama 423624 Udeantioquia (...) El honor es a las personas. Los estudiantes, personal administrativo y obrero, el rector y su equipo administrativo, personas que trabajamos día a día en nuestra institución, cada uno de nosotros somos la Universidad de Antioquia", indicó el investigador colombo-venezolano



Los números que aparecen en el nombre, explica el profesor, corresponden a la cantidad de asteroides conocidos en el sistema solar para el momento en que lo nombró en el año 2005.



Este cuerpo celeste "le da la vuelta al Sol cada 4.4 años terrestres. Tiene una órbita circular alrededor de nuestra estrella. Tiene un tamaño de 1.2 kilómetros, equivalente aproximadamente a 12 cuadras de una ciudad”, concluyó.



El profesor Ferrín fue director del Observatorio Nacional de Venezuela, en Mérida.



En cuanto a sus aportes a las observaciones de cuerpos celestes, ha encontrado y estudiado, dos planetas pequeños a los que nombró 366272 Medellín (2003) y 347940 Jorgezuluaga (2003). Así que ya son 3 los asteroides que le ha regalado a Colombia.



También es descubrió los asteroides 38628, 127870, 149528, 161278,159776, 196476, 201497, 128166, 189310. Ahora 423624 Udeantioquia se suma a ese listado.



