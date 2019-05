Baterista de Tres de Corazón se pronuncia sobre denuncia por aborto

El baterista de Tres de Corazón, Andrés Felipe Muñoz, se refirió este miércoles a las acusaciones de las que fue objeto esta semana, cuando una mujer lo denunció por presuntamente haberla inducido a un aborto sin consentimiento. El artista calificó la denuncia como un invento y reiteró que nunca fue notificado de la realización de una audiencia de imputación de cargos en su contra.

“Mis actos y mi historia hablan por sí mismos, llevo 22 años haciendo miles de cosas buenas por el país (…) Estoy atento a lo que la justicia requiera de mí (…), no he sido notificado de estar citado a algún tipo de audiencia, a la cual, en vez de estar en Brasil donde me encuentro en este momento con el equipo que amo y acompaño, hubiera asistido sin duda alguna”, escribió Muñoz, en una publicación en su cuenta de Instagram este miércoles 22 de mayo.

El baterista aseguró en su carta que esta no es la primera vez que se ve enfrentado a acusaciones falsas, ya que en años anteriores enfrentó publicaciones en medios de comunicación donde fue señalado de proferir amenazas, estar involucrado en actividades ilegales, que fueron desmentidas posteriormente.



“De forma humilde y serena quisiera pedirle a la gente que no me conoce que intente tener cordura a la hora de replicar o reproducir cosas que le aseguro que con el tiempo y con el respaldo de la justicia seguramente se escalrecerán", agregó el artista.



Por su parte, la banda Tres de Corazón emitió un comunicado donde calificó de “chismes” las acusaciones contra el baterista y enfatizando que siempre han rechazado el maltrato contra la mujer.



“Los que conocen a Pipe de cerca saben la persona que es y a los que no lo conocen solo les pedimos cordura al lanzar o replicar juicios apresurados. Entendemos que por la gravedad de los hechos difundidos, estos tengan repercusión en medios, pero no necesariamente se deben asumir los mismos como ciertos. Esta situación, puede dañar de manera irreparable la imagen de alguien en esa dinámica descarnada de redes sociales” dijo la banda en su comunicado.

Acerca del caso que circula en redes sociales sobre nuestro baterista queremos expresar lo siguiente: pic.twitter.com/MBh4B0kIxJ — tr3sdecorazon (@tr3sdecorazon) 22 de mayo de 2019

El baterista Andrés Felipe Muñoz fue denunciado por una mujer que asegura ser su expareja y que él, presuntamente, la habría inducido a abortar sin su consentimiento. Este martes el Juzgado 25 Municipal de Control de Garantías de Medellín instaló una audiencia preliminar en la que le serían imputados cargos al artista, la cual tuvo que ser aplazada por su inasistencia.



Varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres dieron a conocer el caso a través de redes sociales, en donde se invitaba a la ciudadanía a acompañar el caso, con el objetivo de reprochar todo acto de violencia en contra de las mujeres.



MEDELLÍN.