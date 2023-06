EPM anunció nuevos cortes en el servicio de acueducto en algunos sectores de Sabaneta, Caldas, Bello y Medellín para esta semana.



La suspensión se presenta debido a trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en algunos de los circuitos del acueducto.

Estos procedimientos permiten a la empresa prestar un servicio de calidad para la ciudadanía. La interrupción tendrá lugar entre la noche de este martes, 13 de junio, y la madrugada del viernes, 16 de junio, según el sector.



Estos son los barrios sin agua en los diferentes municipios:

Sabaneta y Caldas

Los barrios Cañaveralejo y Pan de Azúcar (Sabaneta) y Pueblo Viejo ( Caldas) tendrá interrupción entre las 8 de la noche del martes, 13 de junio, y las 2 de la mañana del miércoles, 14 de junio.



Unos 2.925 usuarios se resultarán afectados con la interrupción.

Bello

Entre las 4 de la tarde del miércoles, 14 de junio, y las 5 de la mañana del jueves, 15 de junio, habrá corte de agua en los barrios Quitasol, urbanización Rosales de Terranova, San Francisco Etapa 3, Urbanización Carmel, Cerroazul, Cerro Claro Apartamentos y Telesillas de Bello.



Más de 1.935 usuarios no tendrá servicio de agua durante este periodo.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos tanques de agua del Valle de Aburrá serán sometidos a labores de mantenimiento. Foto: Empresas Públicas de Medellín

Medellín

En Medellín los cortes se realizará durante dos días y afectarán a 34.533 usuarios en total. La primera jornada de interrupción será entre miércoles, 14 de junio, y jueves, 15 de junio, desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Los barrios afectados son: os Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2.



Posteriormente, entre las 8 de la noche de ese mismo jueves y las 4 de la mañana del viernes, 16 de junio, estarán sin agua los barrios Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas Universidad Nacional, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com