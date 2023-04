Empresas Públicas de Medellín anunció nuevos cortes de agua en el sistema de acueducto de la ciudad para esta semana, entre la tarde del martes, 11 de abril, y la madrugada del viernes 14.



La empresa informó que durante la suspensión del servicio hará trabajos de mantenimiento, ampliación y modernización en las redes de acueducto, para garantizar la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua.

"EPM contará con un operativo para que nuestros clientes se puedan surtir de agua. Tendremos seis carro tanques, distribuidos en seis rutas. Dos rutas en el municipio de Bello, y cuatro rutas en el sector de Pedregal, en Medellín", informó Uver Ney Chica, jefe Unidad Mantenimiento Redes Secundarias Acueducto EPM.



Conozca a continuación cuáles serán los barrios que estarán sin agua en Medellín, Itagüí y Bello en los próximos días.

EPM dispondrá de carrotanques para suministrar servicio de agua. Foto: EPM

Medellín

Entre las 3 de la tarde del martes, 11 de abril, y las 5 de la mañana del miércoles, 12 de abril, estarán sin agua 31.557 usuarios en los barrios Alfonso López, Boyacá, Castilla, Florencia, Francisco Antonio Zea, Girardot, Kennedy, La Esperanza, Las Brisas, Pedregal, San Martín de Porres, Santander y Tejelo.



Entre las 10 de la noche del martes, 11 de abril, y las 5 de la mañana del miércoles, 12 de abril, no tendrán servicio de acueducto los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal-Los Álamos, La Piñuela y Moravia, que afectan a 24.846 usuarios.



Para el miércoles, 12 de abril, no tendrán agua los barrios El Rincón, La Mota, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma De Los Bernal y Parque Juan Pablo II, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, del jueves, 13 de abril. Ese día no contarán con servicio de acueducto 23.467 usuarios.



El jueves, 13 de abril, tendrán corte de agua, a partir de las 10 de la noche, los barrios Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel, Bomboná No.2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa. La suspensión del servicio, que se extiende hasta las 4 de la mañana del viernes, 14 de abril, impacta a 12.320 usuarios.

Bello e Itagüí

Entre las 3 de la tarde del martes, 11 de abril, y las 5 de la mañana del miércoles, 12 de abril, estarán sin agua 13.527 usuarios de los barrios Cabañas, Cabañitas, Florencia, Gran Avenida, La Florida, Santander, Villa de Occidente, Amazonía y Barrio Nuevo, en Bello.



En Itagüí estarán sin agua los barrios Colinas del Sur y Santa María No.3, entre las10:00 p.m. del miércoles 12 de abril y las 4:00 a.m. del jueves 13 de abril.



EPM recalcó que cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115, en www.epm.com.co o en @epmestamosahi.



MEDELLÍN

