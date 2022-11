Empresas Públicas de Medellín anunció que, con el fin de adelantar labores de mantenimiento y reparaciones en la red de acueducto de la ciudad, interrumpirá el servicio de agua en cuatro distritos.



(Lo invitamos a leer: Suspenderán el pico y placa en Medellín para las fiestas de fin de año)



Las labores se realizarán entre este martes, 29 de noviembre, y el próximo jueves, 1 de diciembre, en sectores del noroccidente y nororiente de Medellín.

Las inquietudes de los usuarios se podrán consultar en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115 o en Twitter: @epmestamosahi. Estos son los barrios que se verán afectados:

Entre las 4:00 p.m. del martes 29 de noviembre y las 2:00 a.m. del miércoles 30 de noviembre:

Se verán afectados 11.872 usuarios de los barrios Santa Margarita, Olaya

Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal),

Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera.

Entre las 4:00 p.m. del martes 29 de noviembre y las 4:00 a.m. del miércoles 30 de noviembre:

Incluye los barrios Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal) y Nazareth (San Cristóbal). Más de 2.121 usuarios no tendrá servicio en esta zona.

Entre las 5:00 p.m. del martes 29 de noviembre y las 6:00 a.m. del miércoles 30 de noviembre:

En los barrios Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho, Monteclaro (San Cristóbal) y las urbanizaciones Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora, Mirador de la Huerta y Villa Campiña Etapa III 14.895 usuarios no tendrá agua.

Entre el mediodía a 8:00 p.m. del Jueves 1 de diciembre

Incluye 13.408 usuarios de los barrios: Versalles No. 2 (Santa

Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal,

Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa

Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El

Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente,

La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles IIMirador.



MEDELLÍN