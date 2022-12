Toda una polémica se armó en el municipio de Barbosa, Norte del Valle de Aburrá, al conocerse que tras administrar por 62 años el asilo municipal, la comunidad religiosa deja el lugar el próximo 15 de diciembre.

La salida de las religiosas, pertenecientes a la Congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, fue conocida por los barboseños en medio de una misa dada por el padre John Jairo Yepes y se volvió tema de conversación en cada rincón del municipio.



“Dicen que ellas no se han entendido con el padre, que les ha cambiado las condiciones y por eso se van”, le dijo a EL COLOMBIANO un habitante de Barbosa.



Según el mismo diario, el padre Yepes, párroco de San Antonio de Padua y presidente de la Junta del asilo, manifestó que la decisión fue tomada por ellas e informada a través de una carta de la superiora y representante legal, la hermana Rosalba Cuartas Ramírez.



“La decisión de no prorrogar el convenio con la Fundación la hemos tomado debido a la escasez de religiosas en nuestra congregación (...), lo que nos ha llevado a salir de obras no propias para dedicarnos a las instituciones propias”, dice la carta entrega al religioso.



En el asilo Fundación San Pedro Claver, propiedad de la parroquia San Antonio de Padua, se albergan 48 ancianos, 30 son pagados por el Municipio.



A dicha parroquia le fue donado el inmueble para ayudar a los abuelos más pobres de Barbosa.



