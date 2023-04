“Sin diablo no hay Semana Santa”. Esta frase se escucha de manera recurrente en las calles del municipio de Barbosa, Antioquia, durante estos días.



Y es que, aunque parezca curioso, el diablo es el protagonista del día más importante de la Semana Santa: el Domingo de Resurrección. Por lo menos así lo es en este municipio del norte del valle de Aburrá, donde desde hace más de 80 años se celebra la procesión del resucitado, en la que el diablo se roba todas las miradas.



(Le puede interesar: Imágenes: Así se vivió el Jueves Santo en Medellín y sus alrededores)

Castiga desde muy temprano

Facebook Twitter Linkedin

El Diablo de Barbosa es una costumbre en este pueblo de Antioquia Foto: Suzanna Ortega Londoño

Desde muy tempranas horas, cuando apenas despuntan los primeros rayos de sol del domingo de Resurrección, el diablo ya se encuentra en la calle buscando impíos para que se arrepientan de sus pecados.



Con una vejiga de novillo inflada y seca en mano, y acompañado de Judas Iscariote, este personaje recorre las vías del municipio persiguiendo a las personas para pegarles su vejigazo por pecadores.



Esta polémica tradición ya hace parte de la cultura barboseña y ni siquiera los religiosos que han llegado al municipio han podido erradicar.



Paradójicamente, este rito fue creado por un sacerdote.



Así lo cuenta Francisco Restrepo, auxiliar administrativo de la Casa de la Cultura de Barbosa, quien explicó que fue el padre Juvenal Vázquez quien creó este rito en 1942.



“El padre Juvenal Vázquez Chica tuvo la idea de crear el diablo para que le pegara a la gente y se arrepintiera de sus pecados, para que se convirtieran. En ese momento se contactó con don Clímaco Vahos Medina, un carnicero de profesión y a partir de ese año entonces empezó la tradición del diablo en Barbosa”, cuenta Francisco.



Y es que durante ese día, el diablo es el rey y puede hacer prácticamente lo que quiera. Asegura Francisco que, si el diablo quiere, puede pegarle al alcalde y hasta a la Policía sin que tenga consecuencias.



(Lo invitamos a leer: Programe su viaje, así están las vías de Antioquia para Semana Santa)

No han podido erradicarlo

Facebook Twitter Linkedin

Los diablos de Barbosa y Judas Iscariote Foto: Suzanna Ortega Londoño

De amores y odios, así es la tradición del diablo en este municipio. Aunque muchos la critican porque el llamado domingo de Resurección se vuelve un carnaval y otros aducen que no se debe mezclar al diablo con el Resucitado, nadie ha podido extinguir este rito, que sigue más vigente que nunca.



“Muchos curas han tratado de quitar esta tradición, pero quitarle la cultura del pueblo es muy verraco”, asegura Francisco.



Es tan así, que para este año no habrá uno, sino dos diablos debido a la cantidad de personas que se aglomeran el domingo para la procesión.



(Lea también: Suspenden paro minero tras más de un mes de protestas en el Bajo Cauca)

¿Qué hace el diablo?



Facebook Twitter Linkedin

Ritual del diablo en Barbosa durante semana santa Foto: Marcela García @marcegarciafotografia

Desde las 6 a. m. y hasta que arranca la procesión, el diablo es libre de correr por las vías del municipio ajusticiando a quien le pague o a quien vea ‘dando papaya’.



Cuando comienza la procesión, el diablo se acomoda al comienzo o al final, repartiendo vejigazos a diestra y siniestra abriendo espacio entre la multitud para que la procesión avance.



Finalmente, sobre las 2 o 3 de la tarde, cuando termina la marcha litúrgica, también termina el reinado del ‘rey de las tinieblas’.



Mediante un ritual se procede a ‘quemar’ al diablo, representado en un muñeco de aserrín lleno de pólvora, el cual quemado mientras los dos diablos de carne y hueso pelean frente a todos.



Era costumbre que la banda entonara una popular melodía llamada ‘El Diablo’ que servía como preludio para iniciar la quema.



Quisiera ser el diablo / salir de los infiernos / con cachos y con cola / el mundo a recorrer / llevar en mi carrera / mujeres mal casadas / y viejas habladoras / a los infiernos arder. Si no te arrepientes vieja / de seguro que te pesa / te cojo de las mechas / y te arranco la cabeza.



“Cuando van a quemar el diablo, entonces se tiran al piso asemejando de que están temblando y ya luego salen en pura carrera para el lugar de donde salieron. Todo es simbolismo”, explica Francisco.

Personificar el diablo



En la historia recopilada por don Francisco, aparece que hay por lo menos 10 personas que han personificado al diablo durante más de 80 años.



Quienes han hecho el papel anteriormente son: Clímaco Vahos, Efraim Castrillón, Pío García, Libardo Meneses, William Carmona, Juan Carlos Meneses, Didier Restrepo, Saúl Meneses, Edwin Zapata y Juan David Zapata, quien este año repetirá por tercera vez.



(También lea: Por invadir el carril del Metroplus 115 motos fueron inmovilizadas en Medellín)

Si por él fuera lo seguiría haciendo porque tiene mucha pasión por el personaje, pero hay que tener en cuenta la edad, por eso ya la juventud va reemplazando los viejos FACEBOOK

TWITTER

De estos, William Carmona es quien más veces encarnó al tenebroso personaje, fueron más de 20 años correteando personas con vejiga en mano.



“Si por él fuera lo seguiría haciendo porque tiene mucha pasión por el personaje, pero hay que tener en cuenta la edad, por eso ya la juventud va reemplazando los viejos.



Agrega el auxiliar de la alcaldía que hay un grupo de sayones, que se viste como soldados romanos, y son ellos son los que eligen quién será el diablo, basándose en que la persona idónea tiene que tener características físicas muy buenas, además de una mirada penetrante.



De allí el éxito de un buen casting y de que, en este caso, las dos personas elegidas, tengan la capacidad de infundir temor y alegría en los visitantes a Barbosa.



(Lea también: La ideología de Daniel Quintero es la plata y el poder’: concejal Alfredo Ramos)

Prepararse para ser el diablo



Facebook Twitter Linkedin

Tradicional diablo de Barbosa Foto: Marcela García @marcegarciafotografia

Juan David Zapata será el ‘bajísimo’ por tercer año. Sabe que es una gran responsabilidad y así lo toma para su preparación previa.



“Es algo que me tomo con mucha responsabilidad y seriedad, para mí es bonito representar el diablo en la Semana Santa porque es una tradición del municipio de hace muchos años atrás”, dice el joven.



Toda la previa y los ensayos se hacen desde el Jueves Santo y ya desde el Viernes Santo se tiene listo el atuendo y el maquillaje, el cual lo hace su esposa.



De por sí Juan David dice que es aficionado al deporte y al ejercicio, pero esa semana se prepara aún más porque la jornada para correr es larga y “el diablo no se cansa”.



Dice el hombre que suele hacer un buen calentamiento, un estiramiento y prepararse muy bien para esa fecha. Ya, en cuestiones del comportamiento, tiene claro que hay cosas que no debe hacer, como entrar a ciertos comercios o a las viviendas.



“Para mí, la clave de ser un buen diablo es la seriedad, tener una mirada fija a la persona, porque como uno está maquillado alrededor de los ojos con un color rojo, el ojo en sí se ve muy blanco y mirando fijamente a las personas así les genera mucho miedo”, cuenta el diablo.



“Y otra cosa”, agrega “Hay que saber sacar a la persona al ruedo, darle su bailadita y darle sus dos buenos vejigazos para que aprenda”.



(Siga leyendo: Recorridos de procesiones en Semana Santa, horarios y vías cerradas en Medellín)

Hay que saber sacar a la persona al ruedo, darle su bailadita y darle sus dos buenos vejigazos para que aprenda FACEBOOK

TWITTER

La mirada de miedo de los niños y algunos adultos al principio, el cariño de la gente y que las familias lo paren para tomarse fotos con él es lo que más valora de su papel como diablo en los años que lo ha hecho.



Así que si piensa visitar la Semana Santa en Barbosa, declarada patrimonio cultural del municipio en 2008, tenga en cuenta que se puede encontrar al diablo y recibir su castigo.



Y aunque dicen que el vejigazo no da duro, este sí quema y deja su marca, eso lo tienen claro los barboseños, quienes dejan claro a los visitantes que si van al municipio están expuestos a ser alcanzados y castigados por el diablo.



“Entonces cuando un turista se enoja y va a atacar al diablo, es el mismo pueblo en sí el que rodea el diablo y lo defiende. Aquí se dice ‘si a usted no le gusta que le peguen, pa' qué viene. Si viene a Barbosa está dispuesto a que le peguen’”, afirma Francisco.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10