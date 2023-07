La 'Barbiemanía' llegó hasta la cocina de un emprendimiento paisa que no dudó en aprovechar la moda por el reciente lanzamiento de la película.

El emprendimiento fue dado a conocer por la tiktoker Isa Experimenta, donde muestra que venden lechonas personalizadas.



"Esta ha sido la lechona más innovadora que me he comido y sin duda de las más deliciosas en Medellín. Te venden el cojín, la porción y hasta el marrano completo. El sabor deliciosos y la crocancia 10 de 10", explica la tiktoker.



Se trata de Lechona La gorda, un emprendimiendo cuya propietaria, Natalia, dice que siempre le han gustado las manualidades.



"A mí me gusta que tenga gracia, entonces le comencé a dar ese toque que la gente sienta que le pusieron amor a sus pedidos", explica la propietaria.



La lechona es uno de los alimentos más conocidos en Colombia. Aunque es originario del departamento del Tolima, este plato se consume en varias regiones del país. De hecho, existen cadenas de puntos de venta especializados en la famosa lechona tolimense.



Pero la lechona tolimense no ha cautivado solamente los paladares de los colombianos, el pasado mes de mayo ocupó el quinto lugar en un listado de los mejores platos de cerdo en el mundo. El puesto en el que se ubicó la lechona es más que meritorio, ya que los organizadores de la clasificación, TasteAtlas, escogieron los 100 mejores platos.



Según TasteAtlas, para la lista de los 10 platos de cerdo mejor calificados del mundo hasta el 8 de mayo de 2023 se registraron 5.502 calificaciones, de las cuales 3.851 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.





