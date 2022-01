Tras varios días de no tener información oficial sobre las corralejas en Caucasia, el departamento de Policía Antioquia reveló que en total fueron 22 personas heridas, cinco caballos lesionados y uno muerto, además de tres toros que también murieron.



Durante el fin de semana, los ciudadanos denunciaron en las redes sociales el maltrato animal durante estas jornadas, que el alcalde Jefferson David Sarmiento Ortiz aprobó del 29 de diciembre al 5 de enero.



El coronel Daniel Mazo, comandante del departamento de Policía Antioquia, dio el balance de estas jornadas e indicó cómo debe ser la protección a los animales, una de las denuncias recurrentes en los videos e imágenes publicados el fin de semana.



"Estos deben llevar unos elementos, unas pecheras y unas mantas de protección, unas cañeras que evitan que los toros les hagan cornadas. Igual dentro de la ordenanza 28 de 2020 está la protección a los cachos, para que ellos no envistan y no causen lesiones a las personas que participan de las corralejas", explicó el coronel Mazo.



Mazo reiteró que a las corralejas no deben ingresar personas en estado de alicoramiento, ni los menores de edad, porque allí hay consumo de licor; además de que se debe tener en cuenta el aforo, el distanciamiento y la utilización de tapabocas para prevenir contagios. Y agregó que durante la última jornada de corralejas mejoró el comportamiento ciudadano.



Corralejas ilegales en Caucasia, Antioquia (Colombia), dejan hasta ahora 3 caballos heridos, entre 1 y 2 toros muertos y 4 personas lesionadas. El Alcalde de ese municipio incumplió ordenanza 18 del 2020. Y a pesar se estar advertido por Gobernador, otorgó los permisos. pic.twitter.com/ghUkGBrSdH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 2, 2022

"Nosotros estamos a diario haciendo las verificaciones y los controles de los semovientes, dándoles las recomendaciones y exigiéndole a estas organizaciones a que tengan en cuenta los elementos de protección para evitar que esos semovientes, en estos espectáculos, tengan situaciones que afecten su integridad", expuso el comandante de Policía Antioquia.



En Antioquia se han realizado seis capturas a personas por maltrato animal y se han registrado 226 hechos de maltrato y se han aplicado ocho comparendos a personas que están haciendo malas prácticas con los animales.



Cabe recordar que en la noche del lunes, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dio a conocer que envió oficios a la administración municipal, a la institucionalidad, a los organizadores particulares, a los hospitales públicos y privados y al Departamento de Policía Antioquia para que revelaran datos pormenorizados sobre los hechos acontecidos en este evento local.



Según la Gobernación de Antioquia, al inicio de las corralejas, había hecho observaciones y requerimientos formales al alcalde Jefferson David Sarmiento Ortiz, para la instalación de un Puesto de Mando Unificado -PMU- para el control permanente en el desenvolvimiento de las actividades programadas.



Los integrantes del PMU deberán entregar, entre otros, las actas y evidencias de los hechos ocurridos durante los seis días de corralejas.



