Hubo 263 comparendos por infringir el toque de queda en Medellín

Culminadas las 36 horas de toque de queda continuo en Medellín y su área metropolitana, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregó el balance sobre el comportamiento ciudadano durante la medida restrictiva.

El brigadier General Eliécer Camacho, comandante de la Policía, calificó como positiva la jornada, a pesar de que se presentaron casos de quema de pólvora y fiestas clandestinas.



Y aunque si bien durante todo el 24 de diciembre no se presentaron homicidios en los 10 municipios del valle de Aburrá, para el 25 de diciembre sí hubo una muerte violenta, producto de una riña.



“Esto ocurrió en el municipio de Bello, donde personas bajo los efectos de bebidas embriagantes, tuvieron una riña que terminó con el homicidio de una de estas personas por arma blanca. Unidades de Policía dieron con la captura de las dos personas involucradas en este crimen”, contó el general.

En materia de comparendos, el uniformado contó que se impusieron 263 comparendos en todo el valle de Aburrá, de los cuales, 154 se realizaron en Medellín. En lo referente a la medida de pico y cédula, que sigue vigente, el general indicó que van 330 comparendos, de los cuales 191 han sido en Medellín.



"La idea no es sancionar ni afectar económicamente a las personas, es más un llamado a la regulación y al buen comportamiento. Hay unos temas de criterio, porque tuvimos situaciones con personas que se podían movilizar y que mostraron sus respectivas reservas que demostraban que tenían que salir del país, entonces no todo puede ser sanción, sino que hay verificación por parte de los uniformados", expresó el general Camacho.



De otro lado, el uniformado agregó que van 3.650 kilos de pólvora incautados, lo que para él una cifra importante, sin embargo, "si no hay cultura ciudadana y buen comportamiento, no hay Policía que alcance para que cada ciudadano pueda tener control. Hacemos un llamado a la autodisciplina y a la conciencia ciudadana para tener un 31 sin afectación por la pólvora".



