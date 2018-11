'EnCicla es víctima de su propio éxito': Viviana Tobón

De los más de 6 millones de viajes diarios que se hacen en el valle de Aburrá, 61.842 son en bicicleta. Es aproximadamente el uno por ciento, según la encuesta Origen Destino 2017 realizada por el Área Metropolitana.



Es poco, pero para Viviana Tobón, subdirectora de Movilidad de esta entidad, es un logro enorme, pues hace más de cinco años este medio de transporte ni siquiera era tenido en cuenta para la medición.

Desde 2011, el sistema gratuito de bicicletas públicas EnCicla impulsa la cultura de movilidad en los ‘caballitos de acero’ para lograr los objetivos en movilidad sostenible del Plan Maestro de la Bicicleta, que dice que para 2030, el 10 por ciento de viajes deberían hacerse en este medio.



Hace dos años, el Área Metropolitana asumió la operación de EnCicla y se planteó que para 2019 el sistema se duplicaría, pasando de 52 a 100 estaciones y de 1.500 a 3.000 bicicletas. Tobón dialogó con EL TIEMPO sobre este proceso.

¿Hay incertidumbre porque no se ha visto la expansión en el Aburrá?

Este es un proceso complejo que no arrancó solo con la compra de las estaciones, sino que comenzó con una etapa de planificación que consistió en determinar las áreas donde íbamos a crecer, la ubicación de las estaciones y el diseño y definir la tecnología a usar.



Todo este proceso se hizo en 2017 y terminó con los contratos que nos permitieron la compra de las estaciones y realizar el diseño específico de los puntos.

¿Cómo va ese proceso?

Este año ha sido la etapa de adecuación de espacios, pues se requieren permisos. Estos últimos meses van a ser muy acelerados porque ya pasamos el proceso de actualización tecnológica que incluye un cambio de mecanismo de lectura de las bicicletas.



A partir de eso comenzamos a instalar estaciones. Esperamos instalar al menos unas 60 de aquí a diciembre, cerca de 30 en Medellín, que comprenden el Centro y crecer en Los Colores, una de las zonas con mayor potencial de uso de la bicicleta.

Llegaremos a Ciudad del Río, Telemedellín y tendremos la estación Parques del Río. Las otras estarán en Envigado e Itagüí, así como la automatización en Sabaneta.

¿De cuánto es la inversión?

En infraestructura es de cerca de 12.000 millones de pesos que incluyen las estaciones, la compra de bicicletas y las obras de adecuación. Todo lo aporta Área Metropolitana.

Llegaremos a Ciudad del Río, Telemedellín y tendremos la estación Parques del Río. Las otras estarán en Envigado e Itagüí, así como la automatización en Sabaneta FACEBOOK

TWITTER

¿Qué balance hace de los 7 años de EnCicla?

Una de las cosas más importantes y satisfactorias es demostrar que quienes pensaban que este sistema no funcionaría en una ciudad como Medellín se equivocaron.



La historia que ha contado EnCicla es completamente diferente a las expectativas del momento. A pesar de ser de uso gratuito, tenemos unos usuarios que quieren el sistema, lo cuidan y respetan sus reglas. Es un sistema muy exitoso y hemos sido víctimas de nuestro propio éxito.

¿Por qué lo dice?

Cuando uno mira cifras en otros sistemas como el de Buenos Aires (Argentina) o Ciudad de México, cada bicicleta es prestada entre 8 y 9 veces al día, lo que es un indicador alto. Nosotros tenemos un promedio de 14 préstamos por bicicleta.



Es decir, tenemos muchos usuarios y muchos préstamos para un sistema que no es tan grande. Esto hace que las bicicletas tengan mucho más desgaste y no tenemos una ciudad adecuada para el uso de este sistema de transporte y hace que nuestros usuarios tengan que pasar por calles con huecos, bajarse de andenes bruscamente y eso hace que la bicicleta sufra mucho más.



Ecobici México, el sistema más grande de América Latina, tiene 470 estaciones, 6.000 bicicletas y hace 35.000 viajes. Nosotros hacemos 12.000 viajes con 54 estaciones.

Un total de 71.724 usuarios tiene registrados el sistema de bicicletas públicas EnCicla en el valle de Aburrá. Foto: Esneyder Gutiérrez

¿De allí el deterioro que denuncian usuarios?

Sí. Y un grave problema es que hay mucha informalidad en los repuestos de bicicletas. No es que no tengamos plata y no tengamos equipos de mantenimiento, pero muchas veces las llegadas de repuestos duran hasta cinco meses.



Llegamos a tener hasta 300 bicicletas guardadas en nuestro centro de operaciones porque nos hacía falta un repuesto. Pero desde que el Área asumió la operación, en 2016, hemos tenido capacidad de recursos y administrativa para operar óptimamente.



Nuestro equipo repara cerca de 60 bicicletas al día. Esperamos que la llegada de nuevas bicicletas y nuevas estaciones desahogue un poco el sistema y nos dé un respiro.

¿Y la inseguridad les ha afectado?

Hemos tenido muy pocas bicicletas hurtadas, en 7 años se han robado 25 bicicletas y las que se han robado ha sido por descuido de los usuarios que las dejan en lugares donde no deberían, quedando desprotegidas. Entonces se las llevan y luego aparecen ‘deshuesadas’ en otro lugar. El llamado a los usuarios es: ¿vos harías eso con tu bicicleta? Entonces no lo hagas con en EnCicla.



En este momento tenemos 1.100 bicicletas operando porque hay otras que se han dado de baja, ya sea porque cumplieron su ciclo o por accidentes.

Una de las cosas más importantes y satisfactorias es demostrar que quienes pensaban que este sistema no funcionaría en una ciudad como Medellín se equivocaron FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que la ciudad tiene espacios óptimos para los ciclistas?

Hay errores que se cometen desde la infraestructura. Opino que llevar la ciclorruta al andén es un error, pero era lo que sabíamos hacer en la década de los 90 cuando salieron las primeras ciclorrutas. Hacerlas donde no estorben al carro y por eso se llevan al andén que es del peatón.

¿Qué otros cambios habrá con la expansión?

En la nueva actualización, el sistema quiere seguir siendo gratuito, pero quien venga del exterior y desee hacer uso del sistema podrá pagar, como se hace en otras partes del mundo.



Además del Punto de Activación en el edificio del Área Metropolitana estamos haciendo Puntos de Activación Remota cómo Itagüí y Envigado, y haremos un programa para estar en las estaciones del Metro.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @AlejoMercado10