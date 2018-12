Menores de edad, los más afectados en día de las velitas en Antioquia

La celebración del día de las velitas en Antioquia dejó un balance de seis personas lesionadas con pólvora, de las cuales cuatro casos fueron en Medellín, uno en Envigado y otro más en Yarumal (Norte).



La secretaría Seccional de Salud de Antioquia indicó que de los heridos, cuatro son menores de edad y una es una mujer.

Esta última, precisamente, fue el incidente más grave. Tuvo lugar en el corregimiento de San Antonio de Prado, suroccidente de Medellín, donde la mujer de 32 años se encontraba manipulando una papeleta que se estalló lo que terminó en amputación. La mujer, según se encontraba bajo los efectos del alcohol en segundo grado al momento de los hechos.



En San Cristóbal, otro corregimiento de Medellín, un niño de 9 años sufrió un daño ocular por manipular unas chispitas. El menor fue remitido a un centro hospitalario donde permanece hospitalizado.



Otro menor de edad, de 8 años, sufrió quemaduras de primer grado por manipular un volador en la noche del 7 de diciembre, en Yarumal.

Ya, en la noche del 8 de diciembre, se presentaron otros dos casos (no relacionados) con menores de edad, ambos en el barrio Manrique, nororiente de Medellín.



Uno de estos corresponde a una niña de 9 años, quien resultó con quemaduras de segundo grado en su cuello por culpa de un artefacto conocido como pito. La menor se encontraba como observadora.



El otro caso, también se trató de un menor de edad en calidad de observador. Se trata de un niño de 10 años que terminó con quemadura de primer grado en tronco y manos debido a un 'volcán'.Cabe recordar, que según Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, el 60 por ciento de los quemados con pólvora son los observadores, es decir, que asisten a lugares donde se manipula o tira pólvora.

A la fecha, van 14 lesionados con pólvora en Antioquia, tres casos menos que los reportados el año pasado, lo que significa una reducción del 18 por ciento. De los 12 casos, siete de las víctimas fueron menores de edad. De igual forma, hay un caso de amputación.



Cabe recordar, que el año pasado, por primera vez Medellín no tuvo quemados durante el día de velitas, algo que no pudo repetir este año.



Pese a esto, Antioquia no lidera el listado de Departamentos con más quemados con pólvora, el cual encabeza Valle del Cauca con 23 casos según el boletín del Instituto Nacional de Salud.



MEDELLÍN