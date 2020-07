Histórico: Medellín tuvo el semestre menos violento desde 2003

Autoridades municipales presentaron este martes las cifras y comportamientos del delito en el primer semestre de 2020 en Medellín, un período que tuvo una reducción en todos los delitos de alto impacto.

Tras el Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde Daniel Quintero Calle con las autoridades de la ciudad, se destacó el comportamiento de las cifras en delitos como el homicidio.



Entre enero y junio se presentaron 188 casos de homicidio en Medellín, una reducción consolidada del 46.4 por ciento, el semestre menos violento comparada la medición desde 2003.



Esta es una tendencia que se conserva desde enero e incluso en junio, mes en el que se presentaron 29 casos y, al mismo tiempo, cuando se dio la reapertura comercial y económica de la mayoría de la ciudad.

“Gracias al uso de información tenemos una estrategia desplegada que nos permite que cada vez que hay un homicidio en alguno de los barrios de la ciudad tenemos todo un esquema que empieza a trabajar para capturar a ese homicida. Eso también nos ha permitido el mayor número de esclarecimientos en la ciudad desde que se está midiendo este número y estamos muy por encima del promedio nacional", manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



La capital antioqueña tiene un índice de esclarecimiento del 21 por ciento, según confirmó la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.



En el primer semestre se registraron 56 días no consecutivos sin asesinatos, además de la reducción consolidada de este delito en 12 de las 16 comunas y en todos los corregimientos. A la fecha se registran 77 días no consecutivos sin homicidios.



Quintero precisó que aunque este semestre fue atípico, por la pandemia provocada por el covid-19, no podría decirse que se debió solo a este tema, además de mencionar que en el país hay ciudades donde se disparó la delincuencia.



Así, reconoció que de cualquier modo todas las medidas y el aislamiento entre marzo y junio han sido determinantes para controlar y reducir los números del delito.



En dos décadas?? Con la ciudad en cuarentena, era para que el semestre en materia de seguridad fuera el mejor en la historia de la ciudad y ni así lo pudo hacer. — Juan Ito arA/Ngo (@Juan_ItoAr) July 21, 2020

Obviamente Si tiene a la ciudad presa en sus casas!

Mientras tanto en el centro y los barrios, los deliencuentes hacen de las suyas sin control de nadie. Extorsiones, amenazas y trafico de droga. Ni hablar de las fiestas, Que parecen que solo son capaces de prohibir en El Poblado — Hernan Ortiz Nougues (@HernanOrtizNoug) July 21, 2020

De acuerdo con las autoridades, en los primeros 20 días de julio se presentaron 20 casos de homicidio en Medellín, tres menos que en el mismo periodo del año pasado y, en la actualidad, el hurto de carros se redujo 17 por ciento, hurto de motocicletas se redujo un 27 por ciento, hurto a personas bajó 29 por ciento, hurto a residencias bajó 39 por ciento y hurto a establecimientos comerciales bajó 46 por ciento.



De otro lado, por el delito de homicidio y con la estrategia de recompensas, desde enero las autoridades han capturado a 37 presuntos delincuentes, 11 de ellos judicializados por asesinatos que han enlutado a familias de la ciudad. Van 74 capturas, en total, por este delito.



Con las recompensas por integrantes de grupos delincuenciales, los resultados han sido la captura de varios cabecillas (alias mono florida de La Agonía), cuatro coordinadores de estas estructuras y nueve integrantes rasos, varios de ellos implicados, no solo en casos de asesinato, sino en concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, porte ilegal de armas y la instrumentalización de menores para el crimen.

Feminicidios en la ciudad

Durante este primer semestre asesinaron a 18 mujeres , que en comparación con el mismo periodo el año anterior hubo una reducción en cinco casos.



De esta cifra, el Consejo de Seguridad Pública para las mujeres en su análisis considera que el 72 por ciento de estos casos se trata de presuntos feminicidios.



"En cuanto a la atención que brinda la Secretaría de las Mujeres, en este primer semestre se acompañaron 3.275 eventos de violencias basados en género. Es muy importante señalar el Plan de emergencia, contingencia y continuidad que ha diseñado la Secretaría, que permitirá fortalecer los tres mecanismos", explicó Juliana Martínez, secretaria de las Mujeres de Medellín.



La línea 123 Agencia Mujer se reforzará con cuatro abogadas y psicólogas para enfrentar el pico del contagio por covid, que implicará de nuevo una cuarentena con los agresores. A su vez, los hogares de acogida subieron de 15 a 17 en la ciudad.

