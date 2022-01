No se ha acabado el periodo de vigilancia que las autoridades de salud realizan sobre los casos de quemados con pólvora en la temporada decembrina y ya el departamento de Antioquia registra un incremento del 51, 5 % con respecto al periodo anterior, con 35 casos más.



La cifra lo hace situarse en la deshonrosa segunda posición en el comparativo del país con 103 casos, luego de Nariño, que en los últimos días de diciembre tuvo un repunte y hoy alcanza los 138 casos de quemados con pólvora, según el Instituto Nacional de Salud. Le siguen Valle y Bogotá con 89 personas lesionadas, también en incremento y Cauca con 76.



Lo que tienen en común los departamentos mencionados es que en todos ha habido aumento, así como en el promedio del país, que pasó de tener 725 casos a 1.107, es decir, 57,47 % más. Claro está que como el 2020 fue un año atípico por la pandemia, los cierres, cuarentenas y toques de queda, allí se nota un bajón en las cifras, aunque no tan pronunciado como se esperaría: en 2019 fueron 839 quemados y el año anterior a ese, 832.



Aún se espera llegar al 15 de enero para las autoridades en salud dar cierre a este periodo y hacer un balance final, pero desde ya lamentan que se presente este incremento.



“Al día de hoy tenemos 102 casos reportados, es lamentable la cifra, ya que tuvimos al 2019, en el periodo intensificado 100 casos, al 2020, 70 y acá no hemos terminado y ya tenemos 102, todavía se viene otro fin de semana, que en el histórico no reporta tantos caso”, expuso Natalia Montoya Palacio, subsecretaria de Salud Pública de Antioquia.



Otro de los aumentos se vio en la incautación de pólvora, por parte de la Policìa Metropolitana del valle de Aburrá en Año Nuevo. Este 1 de enero fue de 103, 7 kilogramos, frente a 73,5 del año anterior (30,2% más). En todo el mes de diciembre, las autoridades reportaron incautar 7.444 kilogramos de pólvora.



Precisamente en el marco de dichas celebraciones para despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo, el departamento tuvo el día de mayor registro: 24 casos más, entres el 3y de diciembre y el 1 de enero, como históricamente también ocurre en los demás sitios del país.



De los quemados en el país a la fecha, 344 estaban bajo efectos del alcohol (en 2020 fueron 191) y de los menores de edad quemados, 35 estaban en compañía de un adulto consumiendo alcohol.

“No podemos combinar la ingesta de bebidas alcohólicas con uso de la pólvora porque ahí se incrementa el riesgo, hay una acción desbordada en el uso de la pólvora, que tenemos que contrarrestarlo, y ese el gran reto que tenemos este año, como sociedad y autoridades”, concluyó el brigadier general Gustavo Franco, comandante de la región 6 de Policía, en el balance de año.



Aunque la Gobernación de Antioquia hace una vigilancia de los casos, podría haber un subregistro en cuanto a cuántos de los heridos estaban manipulando pirotecnia y cuántos eran observadores.



“Las personas siempre dicen que eran observadores o que pasaban casualmente, pero cuando vemos el sitio del cuerpo que fue afectado, casi siempre es el rostro y los miembros superiores, entonces no hay coincidencia entre estar de observador, pero tener una lesión en sus miembros superiores”, explicó la subsecretaria.



Se sabe que de los lesionados, 67 son adultos y 36 menores de edad. 8 han tenido amputaciones, uno de ellos menor de edad. El municipio que más registra casos es Medellín, con 38, luego Caldas, con 7; Bello, 6 y El Santuario 6. este ultimo, perteneciente a la subregión del Oriente antioqueño, llama la atención que esté en los primeros puestos en cifra de quemados, versus su cantidad da habitantes.



“Históricamente el Oriente antioqueño ha ocupado el segundo lugar, luego del área metropolitana. Yo hacía una visita para otro tema de salud pública la semana pasada y hablaba con el alcalde y me decía que es muy tradicional, incluso hay competencias entre los finqueros, celebran de esta manera e invierten un gran número de recursos en la compra y quema de pólvora”, dijo Montoya.

¿Es cultural?

Históricamente, Antioquia ocupa los primeros puestos en la deshonrosa lista de quemados. En el 2020, culminó de tercero, misma posición que empezó ocupando este año, que rápidamente se convirtió en la primera por buena parte del mes de diciembre.



Para las autoridades del departamento, es desafortunado que el uso de la pólvora siga estando arraigado en la cultura de los antioqueños, pese a que esta genera afectaciones ambientales, a la integridad de las personas, a los animales y termina afectado a quienes se encuentran en otras actividades paralelas o que no tienen que ver con su quema.



“Aquí hay un reto en el que vamos a trabajar, no solo en la época de final de año, sino debe ser durante todo el año para romper ese esquema de esa tradición y comenzar a entender de que la pólvora debe ser usada por expertos, no involucrar a los niños y debe existir una responsabilidad de los padres de familia”, admitió el comandante de Policía, entidad que trabaja con campañas para prevenir el uso desde el mes de noviembre.



Por los lados de la Gobernación que trabajan con la campaña Mejor sin pólvora, están en la línea de que la prevención se debe hacer durante todo el año y no solo en vísperas de la época navideña, por lo que vienen trabajando entre la Secretaría de Salud y la de Educación, para involucrar a los niños, para que sean ellos quienes eduquen a los adultos.



“Nosotros iniciaremos el periodo escolar, con todo ese material que se construyó, para que estos niños que son denominados en esta campaña "maestros de vida", sean quienes vayan a educar a sus padres, a sus cuidadores, a sus maestros y creo que esto tiene que ser continuo para ir creando la consciencia. Vamos a hacerla de esta manera, todo el año, porque vemos que definitivamente las personas no quieren entender lo que sucede y ya 8 amputados eso es muy lastimoso”, lamentó la subsecretaria.



En ese sentido, una de las causas más allá de lo cultural para tener estas cifras es la falta de consciencia en el daño que hace la pólvora, los efectos y las consecuencias.

En Medellín

Para Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín, con las campañas se ha logrado concientizar a las personas en el no uso de la pirotecnica, pero todavía hay minorías que siguen utilizándola.



“Los esfuerzos de las instituciones para desestimular el uso de la pólvora sigue presente, se siguen haciendo de manera intensa. Cuando uno mira el número de lesionados de los que utilizan la pólvora y los que no la estaban utilizando es mitad y mitad, entonces lo que estamos diciendo es que nosotros con las campañas y con los llamados de no uso de la pólvora hemos logrado que la gran mayoría de las personas no usen pólvora, o sea, el 90 % o más de las personas”, dijo Montes.



Y es que 14 de los 38 quemados con pólvora en Medellín son menores de edad, es decir, un 40%, un índice que se ha mantenido entre el 35 y 40 % en los ùltimos años.

De los lesionados menores de edad, solo 8 estaban manipulado y 6 eran observadores.



“Hay una cosa que es como paradojica y es que para este 2021 y principios de 2022, el uso de la pólvora en Medellín ha disminuido, el uso y la intensidad, sin embargo el número de lesionados aumentó. Eso no es más que lo que siempre hemos dicho; el uso de la pólvora no es inofensiva, cualquier forma de presentación es peligrosa y precisamente por eso se prohíbe para cualquier evento o festividades”, concluyó Montes.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

