Más de 2.800 multas en 'cuarentena por la vida' en el valle de Aburrá

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio un balance positivo del comportamiento ciudadano durante este puente festivo, en el que tanto en Medellín como en los otros nueve municipios del área metropolitana estaban en cuarentena estricta.

No obstante de la denominada 'cuarentena por la vida', que comenzó a regir desde las 0:00 horas del viernes y se extiende hasta las 24:00 de este lunes festivo, quedaron 2.897 personas multadas en todo el valle de Aburrá. De ellos, 2.247 multas se impusieron sólo en Medellín.



De acuerdo con las autoridades, 2.418 personas fueron sancionadas por violar el aislamiento preventivo obligatorio, 122 por consumo de bebidas alcohólicas y 66 por aglomeración. A su vez, 289 fueron sorprendidas sin tapabocas y a dos personas más se les impuso un comparendo por restricción a la movilidad.

Se intervinieron 156 fiestas, no de la magnitud como anteriormente se venía presentando, sino un poco más mesuradas, pero igualmente fue necesario intervenirlas.

Aunque la cantidad de fiestas clandestinas en comparación a los fines de semana anteriores disminuyó, con todo y esta medida más restrictiva la Policía Metropolitana intervino 156 de estas reuniones.



"Se intervinieron 156 fiestas, no de la magnitud como anteriormente se venía presentando, incluso hace ocho días que tuvimos 4 o 5 intervenciones muy fuertes, sino un poco más mesuradas, pero igualmente fue necesario intervenirlas. Lo importante acá es que las personas acataron de manera inmediata, se retiraron del lugar y no fue necesario realizar de forma masiva judicializaciones ante la Fiscalía", explicó Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



De otro lado, las autoridades capturaron a nueve personas, seis de ellas en Medellín, dos en Envigado y una en Bello.

MEDELLÍN

EL TIEMPO