En Medellín y el valle de Aburrá no se registraron muertes violentas en la noche de Año Nuevo y la madrugada del 1 de enero, según confirmó la Policía Metropolitana.



Las estadísticas contrastan con las cifras del año anterior, cuando se presentaron tres casos en Itagüí, Bello y Medellín durante esta celebración.



Lo que sí dejó esta madrugada en el valle de Aburrá fue una persona herida, una mujer de 45 años de edad que se encontraba departiendo con sus familiares en el barrio Popular, en el Nororiente de Medellín, cuando la impactó una bala perdida.



De acuerdo con las autoridades, la mujer tiene una lesión en el abdomen y fue remitida a un centro asistencial, donde evoluciona de manera positiva.



"Durante el 31 de diciembre tuvimos cero lesionados. Ya en la madrugada tuvimos esta mujer, herida por arma de fuego y está en nuestras unidades de investigación criminal, de inteligencia, haciendo el levantamiento de la información para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que este hecho ocurrió", expuso el brigadier general Gustavo Franco, comandante encargado de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.



En las mismas fechas del año anterior, 13 personas resultaron heridas, de las cuales 111 fueron por arma corto punzante y dos con arma de fuego, en medio de un toque de queda continuo que se decretó desde el 31 de diciembre de 2020 y que se prolongó cuatro días, para contener el coronavirus.

Hasta las 6 de la mañana de este primero de enero, la línea 123 registró 1.685 llamadas, es decir 1.932 menos que el año anterior, cuando ingresaron 3.617. De acuerdo con Franco, esto es positivo al significar una reducción del 46,5 %, además que informó disminución en las principales causas de llamadas.



Por ejemplo, en las llamadas por pertubación por alto volumen, en 2021 se registraron 2.394 llamadas, mientras que en la primera madrugada de 2022 fueron 750. A su vez, se registraron 126 llamadas menos por riñas, pues en 2021 fueron 577 y esta vez 451.



"Es muy favorable, aunque lo que quisiéramos nosotros es que el compartir la dinámica social que se da en términos de esta celebración, no se diera ninguna. Lo que le pedimos a los ciudadanos es que tenemos que seguir avanzando en ese gran sistema cultural, en donde se dé un ambiente de unión familiar, la ingesta de bebidas alcohólicas no desbordada, pero sin riñas, porque eso requiere una atención inmediata", manifestó Franco.



En cuanto a la violencia intrafamiliar, se registraron 285 casos a través de la línea 123, frente a 292 el año anterior.



Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos al no uso de la pólvora. Solamente en Año Nuevo, la Policía Metropolitana incautó 103,7 kilogramos en el valle de Aburrá y 7.444 kg en todo el mes de diciembre.



