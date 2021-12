Durante la celebración de Navidad, entre el 24 y el 25 de diciembre, en Medellín se registró una disminución en las cifras de los delitos comunes, como el hurto, en más del 90 % en todas las modalidades, pero se presentaron aumentos en comportamientos de intolerancia y de homicidios relacionados con riñas.



En estas fechas se registraron tres homicidios, en cuyos casos tres personas fueron capturados en flagrancia. Según el balance de las autoridades, durante el fin de semana se registraron en la capital antioqueña 6.000 llamadas a la línea 123, mientras que en Antioquia fueron 1.313.



"Hay que decirle a la ciudadanía que dependemos del buen comportamiento de todos, que el consumo de licor no nos opaque ni nos dañe la celebración. Tuvimos más de 6.000 llamadas por casos de ruido, riñas, pólvora y demás comportamientos que perturban el orden público. Para el fin de año tenemos que revertir esta tendencia. No ha sido un año fácil, para terminar así”, dijo el subsecretario Operativo de Seguridad, Ómar Rodríguez Aranda.



Rodríguez llamó la atención sobre el aumento de la intolerancia y los homicidios relacionados con las riñas.



Para el caso de Antioquia, de las llamadas recibidas, 130 fueron por ruido, 322 por situaciones de riña y 383 por comportamientos que afectan la convivencia.



Según el coronel Daniel Mazo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, los homicidios disminuyeron en su jurisdicción.



"Se nos presentaron ocho homicidios, en el comparativo con 2020 fueron 11 el año pasado, de los cuales, el 24 fueron 3, el 25 se nos presentaron 4 y el día 26 un homicidio. tenemos un esclarecimiento del 30 por ciento frente al homicidio, es el trabajo que se viene haciendo con todas las autoridades gubernamentales, nuestra Fiscalía, Ejército", manifestó Mazo.

La pólvora estuvo presente

Otro de los temas en los que se hacen énfasis loas autoridades es en la quema irresponsable de pólvora, actividad que continúa prohibida en toda la ciudad y que puede acarrear comparendos y multas hasta por $1.000.000. También está completamente prohibido el cierre de vías para celebraciones, los fogones callejeros y la quema de los muñecos de “Año Viejo”



“Atendimos 70 incidentes, durante el fin de semana, 31 accidentes de tránsito, y nos aumentaron los incendios estructurales, de los que tuvimos 13, dos de los cuales fueron provocados por globos o pólvora, por fortuna, sin pérdidas, sin fatalidades. Estemos atentos a las emergencias, reporten siempre; pero si no hay prevención, si dejamos que sigan elevando globos va a ser más difícil nuestro trabajo”, señaló el capitán José Elías Valencia, subcomandante del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.



En lo que va de diciembre, las entidades prestadoras de salud han reportado 23 personas lesionadas por pólvora, hasta la mañana de este lunes 27 de diciembre. El 92 % de los casos son de sexo masculino y el 8 % son femeninos.



“Tuvimos cuatro casos de lesiones por pólvora, entre el 24 y el 25 de diciembre, en Medellín. Lo más preocupante son los menores, tres de ellos, que requirieron atención hospitalaria. Uno de los pacientes tuvo una amputación de un dedo producida por la quema de un volador. Esperamos que no tengamos que atender más pacientes, hacemos un nuevo llamado para no usar pólvora”, expresó Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín.



Para el caso de todo el departamento, el 24 y 25 se registraron dos hechos de quemados con pólvora, en Cisneros y Nechí y se incautaron 603 kilos de pólvora.



