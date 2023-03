Tres horas duró la reunión que sostuvieron este martes los ministros del Interior, Ambiente, Minas y Agricultura con el gobernador de Antioquia y los seis alcaldes del Bajo Cauca antioqueño en busca de una solución a la problemática de la extracción ilegal de oro en la región que llevó al paro minero que ajustó 21 días.



Al término del encuentro, representantes del Gobierno anunciaron algunas medidas que se tomarán en los próximos días en camino a una solución de fondo. La primera de ellas la dio a conocer el gobernador Aníbal Gaviria, quien anunció que la propuesta de distrito minero será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

“La inclusión de un artículo del Distrito Minero en el Plan de Desarrollo nos permite avanzar en una formulación transitoria que nos dé más rapidez en la formalización, no solo de pequeños mineros, sino de medianos mineros y también de gran minería. Aquí el trabajo de todos debe ser llevar a la minería informal y aún a la minería ilegal obviamente a la legalidad”, explicó el mandatario.



De igual manera, a partir de este jueves, 23 de marzo, se instalarán unas mesas de trabajo subregionales en los seis municipios del Bajo Cauca para escuchar a todos los actores sociales y económicos del territorio para responder a la crisis que atraviesa la región por el paro minero.

Minería de Oro en el Bajo Cauca. Foto: Gobernación de Antioquia

"Va una comisión del Gobierno Nacional a trabajar el procesos de participación democrática y ampliación del trabajo con los actores locales para darle salida al conflicto y a las aspiraciones de mediano plazo de la gente", apuntó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, luego de la reunión en Bogotá.



Esa estructura de trabajo estará integrada por representantes de los tres niveles de gobierno —nacional, departamental y local—; la comunidad; las juntas de acción comunal; el comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad y otras instituciones del Bajo Cauca.



La propuesta del gobierno es trabajar sobre cuatro puntos claves para la región: la creación del distrito minero, a cargo del Ministerio de Minas y la gobernación; un plan de restauración ecológica del Bajo Cauca, liderado por la cartera de Ambiente y las autoridades ambientales para recuperar áreas degradadas; la atención humanitaria, y la educación, con un multicampus con universidades públicas y privadas y el Sena.



El gobernador Gaviria precisó que el diálogo con el comité pro paro minero —que hasta el momento no ha levantado la propuesta— continúa, porque las mesas aún no han sido cerradas. "Seguramente en las próximas semanas podrá haber una reunión con ellos", añadió el gobernador y dijo que eso no frena la acción del Estado en el territorio.



La ministra Muhamad, por su parte, señaló que con esta respuesta institucional se espera levantar el paro minero que se inició el pasado 2 de marzo.

🧵📰Tras reunión de la Mesa de Coordinación del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, estos son los compromisos a los que llegamos: — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 22, 2023

La quema de dragas y maquinaria ha sido uno de los puntos que no ha permitido la continuación de los diálogos. Foto: Cortesía

¿Qué dicen los mineros?

Saúl Bedoya, vocero del comité pro paro minero se pronunció este martes luego de la visita del presidente Gustavo Petro a la región, donde adelantó un consejo de seguridad para evaluar las condiciones de orden público.



El líder recordó que desde el pasado 21 de febrero le presentaron al Gobierno Nacional un pliego de peticiones con 11 puntos.



Y resaltó que en las mesas de diálogo con ministros y viceministros "se ha propuesto realizar la caracterización de unidades productivas y suspender la quema de maquinaria, hasta la formalización, lo que no ha sido de agrado por el Gobierno Nacional y se ha convertido en un punto inamovible de nuestras exigencias".



Eso sí, dejó en claro que su propósito también ha sido la creación de un distrito minero para el territorio. Pero señaló que los mineros no facilitarán la información para la caracterización "al menos que se nos garantice ir al territorio a trabajar sin miedo y estigmatización".



Por último, Bedoya invitó al presidente Petro a seguir negociando con los representantes del gremio y recalcó que la protesta continúa indefinidamente.



MEDELLÍN

