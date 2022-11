"Hey... Hey... Si yo no te escribo, tú no me escribe'. Si tú quieres, te busco; yo sé dónde tú vive'. Quizá hoy está aborreci'a, pero por dentro tú tiene' alegría.... Si quieres te la saco, dos trago' y sabes, que me pongo bellaco. No somo' na', pero estamo' envuelto' hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, no, no, no".



Moscow Mule, del álbum 'Un verano sin ti', fue la encargada de poner punto final a una larga espera que comenzó en enero pasado, cuando salieron las boletas a la venta. Los 40.000 asistentes al Atanasio Girardot gritaron a todo pulmón par recibir a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny y a las 10:27 p.m. inició uno de los concierto más anhelados del año en Medellín.

"La energía de Medellín se siente cabrona desde que llegué. Esta noche lo que hay es party sin parar", dijo el puertorriqueño tras cantar 'Efecto' y en la antesala a lo que sería una fiesta, de puro perreo, por más de dos horas y media con sus mejores éxitos.



Algunos, incluso, de sus inicios en la música, como 'Diles', pasando por los álbumes 'X100pre', 'YHLQMDLG', 'El último tour del mundo' y 'Un verano sin ti', que esta semana obtuvo la nominación a 'álbum del año' en los premios Grammy que se entregarán en febrero de 2023.

🎶🐰 Hey... hey... si yo no te escribo, tú no me escribes 🎶🐰 pic.twitter.com/vHjbEVtvPu — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) November 19, 2022

En la tarde del viernes, la lluvia amenazó con aguar la fiesta. Pero el intenso aguacero, que se registró en diferentes puntos de Medellín hacia las 3:00 p.m., no fue impedimento para que miles de fanáticos llegaran con carpas de plástico hasta el sector estadio, en el occidente de la ciudad.

Desde temprano se empezaron a formar las filas a las afueras del estadio. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De hecho, algunos llegaron desde temprano, en la mañana, para asegurar los mejores asientos para ver al conejo malo, que no visitaba la Ciudad de la Eterna Primavera desde hacía tres años, en 2019, cuando fue uno de los invitados de lujo de J Balvin en su concierto 'El niño e Medellín'; ese año, el colombiano y el puertorriqueño grabaron juntos el álbum 'Oasis'.



A pesar de la amenaza de agua, la temporada de lluvias que azota al país por estos días cedió en la noche, que estuvo despejada, para un concierto cargado de luces, fuegos artificiales y una 'isla voladora' que le dio la vuelta al Atanasio.

#BadBunnyenMedellín | Más de 40.000 personas vibraron en la noche del viernes con el primer concierto del puertorriqueño en la capital de Antioquia.



"Gracias, Colombia. Gracias, Medellín": 🐰 pic.twitter.com/HXKk9UWyMx — ADN Medellín (@ADNMedellin) November 19, 2022

A eso de las 11:30 p.m., tras una hora en escena, Bad Bunny cantó junto con su paisano Mora, invitado estelar de la gira que lo ha acompañado en la mayoría de conciertos en Latinoamérica.



'Una vez' se cantó a todo pulmón en el estadio, mientras las notas se mezclaban con expresiones de afecto hacia Gabriel Armando Mora Quintero, quien recientemente habló con EL TIEMPO.



"Gracias por la energía. Me han sorprendido Medellín. Desde que llegué al país, a la ciudad, se siente que hay algo prendido. Estaban prendidos para esta noche, se los juro", dijo Martínez Ocasio, de 28 años, quien no escatimó en expresiones de afecto hacia sus seguidores por la noche que estaban viviendo.



Y antes de cantar 'Yo no soy celoso' jugó con el público: "Me habían dicho que los hombres en Colombia no son celosos. Que son tranquilos y te dicen 've y sal sin problema', me habían dicho eso". El público, en su mayoría las mujeres le respondieron: "sí son celosos".

El artista presentó las mejores canciones de su repertorio. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Uno de los momentos más memorables de la noche llegó con su viaje en la 'isla voladora' por todo el estadio. Se trata de una pequeña tarima con diseño de islote y con una palmera artificial en el medio, con la que el cantante recorrió, en el aire, las tribunas y estuvo algunos metros más cerca de la mayoría de sus seguidores.



Cuatro grúas de gran tamaño se encargaron de sostener a Bad Bunny mientras cantó 'Un coco' y 'La canción' en una especie de vuelta olímpica.



Y es que, precisamente, Ocasio Martínez quiso convertir su escenario y todo el Atanasio en una party en la playa, en alusión a su reciente álbum, que con el calor de público calentó la noche fría de Medellín.

🎶 Pensaba que te había olvidado... pero pusieron la canción... 🎶 pic.twitter.com/Y1fJnp4pcH — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) November 19, 2022

La doble fecha de Bad Bunny en Medellín deja un derrama económica de 12 millones de dólares para la ciudad y una ocupación hotelera del 90 por ciento. Y datos Sistema de Información Turística señalan que más de 10.000 de todo el país llegaron para disfrutar de los conciertos.



Acentos de Bogotá, Cali, el caribe colombiano y otras regiones del territorio nacional se escucharon en la noche del viernes en Atanasio, en medio de una rumba cargada de perreo, para los amantes del reguetón.



"Represento a los latinos de todo el mundo y eso incluye a la gente de Colombia y Medellín", gritó Bad Bunny antes de cantar 'El Apagón', un homenaje a su natal Puerto Rico. "¡¿Quién está orgullos de ser colombiano?!", preguntó.

Facebook Twitter Linkedin

Más de 40.000 seguidores llegaron hasta el estadio Atanasio Girardot. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

🎶 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias 🎶 pic.twitter.com/xnOGfax9ex — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) November 19, 2022

Luego de más de dos horas y media de concierto, casi a la 1 de la mañana, el reconocido cantante cerró su show con 'Después de la playa', una mezcla de música urbana con merengue que se vivió a ritmo caribeño, con tamboras, trompetas, saxofón y piano, en medio de un show de fuegos artificiales y luces.



Bad Bunny agradeció al público colombiano por el acompañamiento y la buena energía del concierto. Tras haber visitado Santiago, Buenos Aires, Asunción, Lima y Quito, en el 'World's Hottest Tour', el artista aún tiene programada otra fecha, este sábado, 19 de noviembre, en Medellín, y una más, el domingo, 20, en Bogotá, antes de partir hacia Centro América para terminar su gira en la Ciudad de México, el 10 de diciembre.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM