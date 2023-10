Perro Negro: la discoteca de Medellín que inspiró canción de Bad Bunny

En un sótano de Provenza, en Medellín, está ubicado Perro Negro, el club nocturno al que han llegado grandes famosos a rumbear en la ciudad.



El más reciente acontecimiento se dio en medio de las dos fechas del concierto de Bad Bunny. El cantante llegó hasta este lugar de sorpresa, los asistentes quedaron atónitos y no era para menos, el famoso artista estaba de rumba en Medellín.



Una noche de rumba fue suficiente para que el cantante le pusiera Perro Negro a su más reciente canción que hizo junto al cantante paisa Feid.



Perro Negro Miami. Foto: Cortesía Perro Negro.

“Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro, vamo' a celebrarlo en Perro Negro”, dice una de las frases de la canción que en menos de12 horas de lanzada completó miles de reproducciones.



Detrás de Perro Negro están tres paisas, Samuel Granados, Alejandro Cardona y Manuel Buitrago. Llevan seis años al frente de este lugar y la semana pasada abrieron Perro Negro Miami en el exclusivo sector de Wynwood.



A ellos también les tomó por sorpresa la mención del cantautor puertorriqueño. “Nos habían dicho que nos iba a mencionar que no teníamos ni idea que la canción se iba a llamar así y eso nos llena de orgullo porque la experiencia que logramos transmitir en la gente es de largo plazo y lo interioricen y más cuando va de la mano de alguien de la casa cono Feid”, asegura Samuel Granados, CEO de Perro Negro.



Perro Negro llegó hace seis años a Provenza, cuando el sector aún no era un epicentro de la vida nocturna de Medellín. Su concepto se basa en tener el dj entre la gente, no tienen sillas y solo ponen reggaetón.

“Nosotros queremos que la gente, como decimos con nuestro slogan, y es ‘dale duro’ y es que la gente le de duro al baile, el tema de liberar esas emociones de una manera específica que es con el reggaeton”, explica Granados.



Al entrar al sótano donde está ubicado Perro Negro, lo primero que se ve es un letrero neón rojo que dice: dale duro, luego se encuentra el juego entre las luces y la oscuridad mientras se ven a cientos de personas bailando.



“El reguetón Perro Negro es especifico, es decir, la música que se escucha en Perro Negro no se escucha en otro lugar y eso ha sido un pilar fundamental y es que la escena es una escena diferente y tiene una línea muy marcada que ha posicionado al lugar y lo mismo es la de Miami que quisimos que la gente se sintiera como en la de Medellín”, agrega el CEO de la marca.



Trascendiendo fronteras

Samuel Granados CEO Perro Negro Foto: Cortesía.

Su apertura en Miami demuestra la fuerza que ha tenido este género músical y la importancia que tiene Medellín como epicentro de las grandes figuras.



Y justamente todo el equipo que hace parte de Perro Negro en Colombia está vinculado al equipo de Miami, donde tuvieron una inversión de cuatro millones de dólares.



“Tenemos toda la parte operativa vinculada, la creativa y lo más importante a los djs, que son los mismos de Medellín porque son ese sello”, dice Granados.





La discoteca abre de miércoles a domingo, de 9 de la noche a 4 de la mañana.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

SUBEDITORA EL TIEMPO

