Siguen conociéndose nuevas estafas relacionadas con los conciertos de Bad Bunny en Colombia.



En Medellín, personas que viajaron hasta la capital antioqueña el pasado viernes 18 de noviembre, llegaron a la entrada del estadio y no pudieron entrar porque tenían boletas falsas y al leer los códigos QR el personal de logística detectaba que no correspondía a la boleta que estaban presentando.



Yo compré un palco en reventa en Medellín y, hace unos días, me dijeron que ese palco no existe y que se está revendiendo a otras personas. FACEBOOK

Incluso, varias de estas boletas fueron vendidas por una reconocida tuitera que dijo haber sido estafada también por una amiga que le vendió a ella las boletas que a su vez le vendió a decenas de personas sumando casi 50 millones en ventas de boletas que no sirvieron.



Pero los famosos tampoco fueron la excepción. La reconocida creadora de contenido, Pautips contó a través de su Instagram cómo fue estafada con un palco para Bad Bunny.



"Resulta, pasa y acontece que yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y, hace unos días, me dijeron que ese palco no existe y que se está revendiendo a otras personas”, relató.



Y agregó que “si a ustedes les están vendiendo un palco Yonaguni 60, 61, 62 y 63, tengan mucho cuidado porque es una estafa. A mí me han dicho varias personas que también les han vendido ese palco”.

La creadora de contenido dijo: "eso no se hace, quien sea que esté estafando a un montón de gente con la ilusión de ir al concierto está obrando mal, entre otras cosas, porque cobra millones de pesos ¡Eso está muy mal! ¡Qué mala experiencia!", contó.



Tras varias horas de la publicación, la mujer dijo que finalmente había logrado que le devolvieran el dinero de su palco y que había conseguido otro.



Hasta el momento no se ha hecho ningún pronunciamiento por parte de las autoridades al respecto de esta modalidad de estafa que está conociéndose a través de estos eventos.



