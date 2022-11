La 'Bad Bunnymanía' se tomó Medellín este fin de semana en el marco de los dos conciertos en el Atanasio Girardot.



(Le puede interesar: Bad Bunny y la noche en que puso a 'perrear' a todo un país en Medellín)

Pero no solo fue sensación la presentación del artista que dejó sorprendidos a los asistentes al salir volando en una palmera por todo el estadio, sino que además, salió a de rumba a un establecimiento de Provenza de donde casi no lo dejan salir.



(Le puede interesar: Video: Bad Bunny salió a comer a Provenza y la gente enloqueció)



En la madrugada del domingo, justo cuando acabó su concierto, Benito salió a comer y bailar con unos amigos y fue tal la sorpresa del público que le gritaban en la puerta y casi no lo dejan montar a la camioneta.



Incluso, una mujer trepó hasta el techo del vehículo y el artista la beso en la boca con la pañoleta de por medio.

🎥| Bad Bunny anoche saliendo de Perro Negro en Provenza. 🇨🇴 pic.twitter.com/TEvEupnabe — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) November 20, 2022

Esta fue la publicación comentada por el artista. Foto: Tomada de Tiktok.

Este fue el comentario del artista. Foto: Tomado de TikTok

Pero esta no fue la única mujer que le cautivó al artista. En redes sociales, se volvió viral un comentario de Bad Bunny a una joven modelo.



Se trata de Sara Orrego, una modelo que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y que publicó un video en Tik tok donde decía: "Hoy pagué pa verte" #BadBunny.



De inmediato, la publicación se volvió viral en la red social, no solo por la belleza de la mujer sino por un particular comentario que le hicieron.



"Yo creo que él te ve y se enamora", le comentó una mujer a la joven modelo.



A lo que el propio Bad Bunny desde su cuenta verificada le dijo: "Yo creo lo mismo".



A las pocas horas esta respuesta ya contaba con miles de corazones en Tiktok.



E incluso, usuarios evidenciaron que en Instagram Bad Bunny también le dio me gusta a una de las publicaciones de la modelo.



