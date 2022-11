A 48 horas de que se abran las puertas del estadio Atanasio Girardot de Medellín para la primera fecha de los dos conciertos que realizará el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, en la capital antioqueña, hay revuelo en redes sociales por presuntas estafas en venta y reventa de boletería.



A eso se suma la polémica que ha suscitado en Twitter el hecho de que en Medellín no se suele respetar la numeración de los asientos durante eventos en el estadio.

Y es que, desde que se anunció la primera fecha del concierto, ha habido alta expectativa por parte sus seguidores por lo que será la presentación del 'conejo malo' en Colombia. Las boletas se agotaron en menos de una hora y los organizadores tuvieron que abrir una segunda fecha en Medellín y una adicional en Bogotá.



(Lo invitamos a leer: Hombre que emborrachó a su hija y la abusó sexualmente pagará 12 años de cárcel)



Ante ese panorama, miles de fanáticos y amantes del reguetón han buscado entradas para poder disfrutar en vivo de la música del puertorriqueño. Incluso, usuarios en redes sociales han denunciado que revendedores estarían ofreciendo entradas con un precio cuatro y hasta cinco veces por encima del valor original.



Y algunas personas han denunciado que, tras conseguir los boletos, se dieron cuenta de que habían sido estafados. Este ese el caso de Mariana Sánchez quien, a través de un hilo en Twitter, contó su situación.

Abro hilo de como me robaron para bad bunny a mi y a mis amigos y ya me quede sin concierto😍😍😍😍 — Mariana.🤍 (@Marisanchez0812) November 15, 2022

Así lo pueden estafar

La joven comenzó por señala que ella y varios de sus amigos no consiguieron boleta para el concierto. Sin embargo, meses después dos de ellos conocieron a un sujeto que decía vender desde Tu Boleta.



"Le hablé y le pregunté que cómo sabía que era verídico y me mandó las siguientes fotos (el no sabía que yo era amiga de mis dos amigos que le habían comprado)", escribió Sánchez, quien compartió dos imágenes en las que se veían los nombres de sus amigos en un interfaz de Tu Boleta.



(Le puede interesar: Comunidades aguas abajo de Hidroituango protestan a las afueras de EPM)



"Al ver el nombre de los dos amigos que le compraron, con las cédulas, todoooo pensamos que era verídico y le compramos demasiadas, les juro que mas o menos 15 boletas para todos los que faltábamos", añadió la joven.



Sin embargo, a falta de 3 días para el concierto, su amigo la alertó de que las boletas no existían. "Llamo a verificar y efectivamente son falsas, el m*** nos bloqueó a todos y ya nos quedamos sin concierto", escribió.

En Lima (Perú), por ejemplo, cerca de 3.000 seguidores fueron estafados al comprar boletas falsas a revendedores e intentaron colarse al concierto en el estadio Nacional.



Ante las denuncias y la ocurrencia de casos similares en otros países, la emisora Los40Urban entregó algunas recomendaciones y consejos para evitar ser víctimas de estafas y hechos simulares:



1. Compre siempre la boletería en las plataformas oficiales y reconocidas del país.



2. No compre tickets a amigos o desconocidos.



3. No compre boletería en reventa.



4. Esté seguro que si va a adquirir boletas por fuera de la plataforma, siempre haya un proveedor registrado a quién reclamar.



5. Verifique los códigos de la entrada con TuBoleta.



6. Revise que no sea una edición.



En efecto, quienes deseen verificar el número de serie y la autenticidad de una boleta en línea lo pueden hacer a través de la línea 601 5936300. Sin embargo, es importante recordar que el comprador de las boletas puede imprimir varias veces el código QR de verificación, por lo que se recomienda conseguir las entradas con alguien de confianza.

Ante la expectativa que hay por parte de muchos seguidores que llegarán a Medellín para disfrutar de los conciertos, una asistente publicó en su cuenta de Twitter que espera que se respete la enumeración de las boletas. "Y donde no me respeten eso me voy a los traques en ese estadio porque yo no puedo llegar temprano por trabajo y no voy a dejar que me quiten mi silla", escribió @LadelDiminutivo.



Ante la publicación otros usuarios le respondieron que "sea realista" y comentaron eso usualmente no sucede en los eventos en Medellín. Otros, por su parte, criticaron las deficiencias logísticas para evitar que esto suceda.

Bueno, las boletas de bad bunny están enumeradas y donde no me respeten eso me voy a los traques en ese estadio porque yo no puedo llegar temprano por trabajo y no voy a dejar que me quiten mi silla. — Mrs Tomdaya (@LadelDiminutivo) November 16, 2022

Recomendaciones

Si usted es una de las personas que asistirá a una de las dos fechas del concierto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que entregó su organizador, Diomar García Eventos.



La apertura de puertas se realizará a las 4 de la tarde y el show principal iniciará a las 10:30 de la noche. Cada localidad tiene tiene una puerta de ingreso asignada que se debe verificar en las redes sociales de Diomar.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Tenga presente que no se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas, cámaras fotográficas y de video. Además, se recomienda cuidar los objetos personales, debe portar el documento de identidad y los menores de edad solo podrán ingresas el sábado 19 de noviembre a la localidad occidental baja.



Tampoco se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez y se recomienda a los asistentes movilizarse en trasporte público como taxis, buses o el sistema Metro.



MEDELLÍN