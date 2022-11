El vallecaucano Julián Andrés Aladino Valencia falleció cuando la avioneta que piloteaba se estrelló contra una casa en Medellín. Iba acompañado de Sergio Guevara, copiloto que también perdió la vida junto con los demás ocupantes.

Aladino era un piloto comercial e instructor reconocido. Constantemente en sus redes sociales, compartía imágenes al lado de famosos que transportaba, como los futbolistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, y el cantante Kevin Roldán.



“Agradezco a Dios y al universo todo lo bonito que me ha regalado. Consciente de que cada día es una nueva oportunidad para vivir”, escribió en su cuenta de Facebook.

Su familia está devastada por el accidente de la aeronave que cubría la ruta Medellín – Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó, y en la que se movilizaban, además, Jorge Cantillo, Dubán Ovalle, Anthony Mosquera, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez y Nicolás Jiménez (gerente del Grupo San Germán Express).



La avioneta bimotor Piper 31-350, de matrícula HK-5121, inició su recorrido después de 10 de la mañana del lunes, 21 de noviembre. Justo minutos antes de partir del aeropuerto Olaya Herrera, la esposa de Aladino le había enviado un mensaje sin saber que sería la última comunicación que tendrían.

(Siga leyendo: El empresario visionario de la aviación que murió en accidente en Medellín).

Facebook Twitter Linkedin

Julián Andrés Aladino (centro) con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Foto: Archivo particular

Yaila Hernández estaba en una pausa para desayunar en su trabajo y aprovechó para hablar con él. “Todo estaba bien. Me dijo: ‘Amorcito, ya voy a despegar, voy para Pizarro’”, recordó visiblemente conmovida, en conversación con ‘Noticentro 1 CM&’.



“Lo último que le escribí fue un mensaje a las 10:04 a. m.. Le dije: ‘Dios me lo bendiga’. Me había dicho que iba a despegar a las 10:03 a. m.”, añadió.

Eso fue lo último que se dijeron, pues el piloto leyó el mensaje y voló hasta que ocurrió la tragedia sobre el barrio Rosales, de la capital antioqueña. Minutos después, a las 10:50 a. m., ella se enteró del fatídico accidente.



Tenían una relación hace tres años. Según comentó Hernández para el medio citado, se alistaban para un viaje en enero de 2023 con tal de cumplir uno de los sueños que tenían en pareja: “Queríamos conocer la nieve. Estábamos locos por conocerla y teníamos el plan para ir a Nueva York”.

(Le recomendamos: Bloquean el número de la avioneta accidentada en Medellín para jugar el chance).

Ahora, tiene un espacio con velas para recordarlo junto con una carta que él le había escrito para felicitarla por su cumpleaños. “Espero que todos tus sueños se hagan realidad y que yo pueda ayudarte a construir tu mayor felicidad”, deseaba Aladino.

La última comunicación de Aladino con la torre de control

De acuerdo con el material investigativo, el piloto reportó una emergencia con el llamado “mayday” y dijo rápidamente que la aeronave tenía una “falla de motor”. Eso es lo que se ha podido recuperar de las comunicaciones con la torre de control, pues la avioneta no tenía caja negra por lo que se ha hecho más compleja la indagación.



“La mención a la falla del motor viene de la tripulación y lo salimos a decir ahora porque hasta hace poco lo comprobamos con los registros que hay de comunicaciones. La hipótesis del motor viene de la tripulación, que en paz descanse y que nos dejó ese dato”, dijo Miguel Camacho, director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil.

(No deje de leer: Dolor por piloto de avioneta en Medellín: amó volar y lo hizo con James).

Facebook Twitter Linkedin

Los ocho ocupantes murieron. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Por el momento, las autoridades han precisado que la avioneta y su tripulación tenían todos los documentos en regla. “Se encontraba en condiciones aero-navegables”, añadió la Aeronáutica.



Se deberán esperar las conclusiones de la investigación para conocer con detalle qué pasó con el motor.

También puede leer:

- Las ocho víctimas fatales del accidente de avioneta contra casa en Medellín.

- Impresionante video de momento del accidente de avioneta contra casa en Medellín.

- Los angustiantes relatos de los testigos del accidente aéreo de Medellín.

- Hombre cuenta cómo logró meterse a la rumba de Bad Bunny en Medellín.

Tendencias EL TIEMPO