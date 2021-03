En medio de fuerte lluvia, avión se ‘perdió’ en el cielo de Medellín

Durante los últimos días se han presentado fuertes lluvias en varias ciudades del país y Medellín no ha sido la excepción. Usuarios en redes sociales han reportado inundaciones y afectaciones en la ciudad de la 'eterna primavera' a causa de las fuertes lluvias.



De hecho, el pasado 24 de marzo, debido al fuerte aguacero que estaba cayendo en la capital antioqueña, el Aeropuerto Olaya Herrera tuvo que cerrar por casi una hora ante las “condiciones meteorológicas adversas para las operaciones (tormenta eléctrica)”, según reportó la terminal aérea en redes sociales.



Se restablecen las operaciones aéreas con restricciones. 🌧️ Debido al cierre del Aeropuerto por condiciones meteorológicas, se pueden presentar cambios en los itinerarios de algunos vuelos. ¡Consulta los detalles con la aerolínea! ✈️ — Aeropuerto Olaya Herrera, Medellín (@AeropuertoEOH) March 24, 2021

En este contexto quedó registrado un video de aproximandamente un minuto en el que se observa el momento en el que un avión 'desaparece' en medio de la lluvia.



La imagen fue captada por unos ciudadanos paisas que observaban con asombro la maniobra que hizo el avión al atravesar la parte gruesa de un enorme chubasco generado por el torrencial aguacero que azotaba a la ciudad en ese momento.



Las personas que grabaron las impresionantes imágenes que muestran al piloto sorteando las fuertes lluvia señalan con incredulidad y admiración que, al parecer, el avión se disponía a aterrizar.



Sin embargo, aunque no es muy claro en el video, la aeronave no logra hacer el aterrizaje. “Se subió. Viste, el avión no aterrizó”, comenta una persona.



Aunque no queda claro qué pasó con el avión después, todo parece indicar que la maniobra salió bien ya que hasta el momento no hay reporte de emergencias aéreas en esa zona del país.



De hecho, según señaló un experto en el tema al medio digital 'Pulzo', las condiciones meteorológicas de lluvia no representan un riesgo para el avión ni sus tripulantes, pues las aeronaves “tienen un sistema que los protege de las tormentas. Incluso, hasta del impacto de un rayo”.



Adicional a eso indicó que si el piloto no aterrizó en medio de la tormenta eléctrica pudo haber sido debido a poca visibilidad.



De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el mes de marzo ha sido uno de los más lluviosos de la historia. "En el mes de marzo, la temporada de lluvias ha llegado a volúmenes superiores por encima del promedio histórico para la época, lo que ha representado aumento en los eventos que se registran en el país por las fuertes precipitaciones", indicaron en Twitter.



