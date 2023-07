Quienes vuelan el Gripen E/E aseguran que es muy fácil hacerlo. Su moderno sistema de sensores, la precisión de la información que analiza y su avanzado piloto automático permiten a los oficiales —así lo dijo uno de la Fuerza Aérea Brasileña— tomar las mejores decisiones en el aire.



El simulador de vuelo lo confirma. Entrar a la cabina de mando del sofisticado avión de combate genera la sensación de estar en una atracción de un parque de diversiones y no en una de las aeronaves militares más modernas del mundo.



Habla general de la Fuerza Aérea de EE.UU. que lidera operaciones en Latinoamérica

El tablero es sencillo y los controles de mando, al menos los principales, se controlan con los dedos de una mano. Pero al frente, el piloto tiene a su alcance toda la información que necesita para responder ante un operativo de ataque o defensa aérea.



El avión sueco —desarrollado y construido por la empresa de defensa militar SAAB— es uno de los más opcionados para reemplazar la flotilla de aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana.



La compañía es una de la tres que actualmente adelantan negociaciones con el alto gobierno para adquirir entre 16 a 24 aeronaves que suplirán las necesidades de defensa nacional y protección del territorio colombiano en superioridad aérea.

Los asistentes a la F-Air 2023 se tomaron fotos en la cabina de mando del avión. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El desarrollo del caza

Este producto es como si hubiera sido desarrollado para las condiciones colombianas. El avión está desarrollado para bajos mantenimientos y poca operación logística FACEBOOK

Un equipo de EL TIEMPO visitó la réplica a escala de Gripen (con cabina y tren de aterrizaje reales) que se exhibió en los últimos días en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia), en la F-Air 2023.



Con 15,2 metros de largo, 8,6 metros de ancho y un peso máximo de despegue de 16,5 toneladas, el Gripen E/D —asegura su fabricante— es el que ofrece un mejor costo - eficiencia para la FAC.



“Este producto es como si hubiera sido desarrollado para las condiciones colombianas. El avión está desarrollado para bajos mantenimientos y poca operación logística”, aseguró a este diario Pierre Farkas, director ejecutivo de la oficina de SAAB en Colombia.



El caza puede despegar y aterrizar en una pista de 500 metros de largo, 5 técnicos lo rearman en 10 minutos y su sistema de retanqueo funciona igual al que se utiliza actualmente en el país con el Boeing 767 ‘Júpiter’ de la Fuerza Aérea.



Farkas señaló que, en caso de que el gobierno se decida por esta aeronave, el país no tendrá que adelantar ningún tipo de adecuaciones de infraestructura en bases aéreas como Palanquero, en Puerto Salgar (Cundinamarca), donde permanecen los Kfir.



Sin embargo, su mayor ventaja, explicó el directivo, es su poder computacional. Los sensores y equipos de procesamiento permiten recolectar datos que pueden ser utilizados para actualizar el software en menos de ocho horas y así ajustar los operativos militares aéreos.



Además, el hecho de que la información táctica y de vuelo estén separadas una de la otra le permite a los usuarios del Gripen modernizar las capacidades del avión sin la necesidad de reemplazar computadores o adelantar gran cantidad de horas de pruebas.

Un piloto brasileño dialogo con su colega sueco sobre las características del Gripen. Estos dos países vuelan actualmente la versión E/F del avión. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La compra de los aviones

El Gobierno Nacional busca desde 2014 avanzar en el proceso de compra de aviones de combate para reemplazar a los israelíes Kfir que están a punto de cumplir su vida útil con más de 42 años de operación.



Aunque en diciembre pasado el presidente Gustavo Petro anunció la preselección de los aviones franceses Rafale —desarrollados por la empresa Dassault Aviation—, el Gobierno colombiano no alcanzó a cerrar la negociación.



¿Qué tan fácil es estructurar un proyecto público-privado? La agencia APP responde



En un debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado —al que incluso asistió la embajadora de Suecia en Colombia— el director de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Javier Mondragón, aseguró en marzo pasado que el Sistema Integrado de Defensa Nacional establece la necesidad de comprar 24 aviones de combate.



Sin embargo, el funcionario precisó que el Documento Conpes 4078 de 2022, que hoy en día es de carácter reservado, fijó una disponibilidad de 4,3 billones de pesos para la compra de las aeronaves, con recursos de vigencias futuras entre 2024 y 2032 por 479.000 millones de pesos anuales.

Algunos pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana tuvieron la oportunidad de probar el simulador del Gripe E/E en la Fair - 2023. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Es muy costoso seguir sosteniendo una flota con los niveles de obsolescencia que se tienen FACEBOOK

“Desde el Ministerio de Defensa Nacional consideramos muy importante llevar a cabo este proceso de renovación, por la labor misional de las Fuerzas Militares, pero también por temas presupuestales. Es muy costoso seguir sosteniendo una flota con los niveles de obsolescencia que se tienen”, dijo Mondragón.



Durante su discurso en la ceremonia inaugural de la F-Air 2023, el pasado miércoles, el presidente Petro reiteró la necesidad de fortalecer la capacidad aérea del país, aunque no se refirió específicamente a la compra de los aviones.



"Los objetivos técnicos, militares y políticos orientados en las últimas décadas quizás tienen que ser complementados por otro tipo de fuerzas si queremos realmente cuidar todo el territorio tal como lo definió la Constitución del 91", dijo el mandatario, quien señaló que la Fuerza Aérea “nos demanda mayor capacidad”.

Los costos del sueco

Sobre la mesa, además del Gripen E/F de SAAB, el Gobierno evalúa el estadounidense F-16 (Viper block 70) de Lockheed Martin y el Rafale francés de Dassault Aviation.



“Nuestros competidores no están vendiendo aviones nuevos. Dicen que lo son pero no. Especialmente, por parte de Francia. La última versión es F-4, ellos ofrecen F-3. Es viejo. Nosotros ofrecemos la última, la E/F”, enfatizó Farkas en varias ocasiones.



A diferencia del Rafale, el Gripen cuenta solo con un motor que le permite optimizar costos en la operación. Cifras de la empresa señalan que su hora de vuelo puede estar, aproximadamente, entre los 7.000 y 8.000 dólares. El valor de cada aeronave, según la configuración específica que elija eventualmente el Gobierno, está entre 100 y 120 millones de dólares.



Murió joven con leucemia que esperaba medicamento que le habría salvado la vida



En caso de que se llegue a una negociación, la Fuerza Aérea Colombiana podría recibir la primera aeronave en 24 meses y se sumaría a Suecia, Sudáfrica, Tailandia, República Checa, Hungría y Brasil, que actualmente operan el Gripen.

Pierre Farkas es el director de la empresa sueca SAAB en Colombia. En diálogo con EL TIEMPO explicó las características del avión de combate Gripen E/F. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Este avión es totalmente independiente. Si Colombia lo compra, es totalmente de su propiedad. No hay ningún órgano en Suecia que controle a Colombia. El país decide cuándo los usan, dónde los usan y esa es la oferta que le ofrecemos al país”, añadió el directivo.



En el mundo hay cerca de 300 aviones de combate Gripen construidos por SAAB y 96 contratos para la versión E/F que se ofreció a Colombia. 10 aeronaves ya están en operación en Suecia y Brasil, países donde están ubicadas las plantas de producción.



De hecho, el desarrollo de la aeronave incluyó tecnología del país vecino. La pantalla en la que el piloto puede ver toda la información de vuelo fue fabricada en territorio brasileño. Así mismo, un 35 por ciento de sus componentes se construyeron en el Reino Unido.



Farkas explicó que el gobierno sueco, en aras de fomentar las exportaciones, le está ofreciendo a Colombia un plan de financiación a 23 años por el 100 por ciento del contrato con un periodo de gracia de 96 meses. “No sabemos si el gobierno lo necesita, pero ahí está”.

La réplica del avión en el José María Córdova usó la bandera de Colombia y otros emblemas de la FAC. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Desarrollos adicionales

Si el presidente quiere ver aviones nuevos aterrizando en Colombia antes de que termine el mandato, somos los únicos que lo podemos hacer FACEBOOK

La negociación incluye, además, los offsets, es decir, la transferencia de conocimiento y tecnología que hace la empresa al país con la venta de los equipos militares de combate. El objetivo es fortalecer áreas como la industria especial, la aeronáutica, la cibertecnología y la industria civil.



Investigan panfleto que amenaza al alcalde de Ituango y lo declara objetivo militar



Este proceso se adelantaría con cualquier empresa, pública o privada, que sea definida con el gobierno según las necesidades del país y los beneficios que se esperan obtener. El desarrollo tecnológico permitiría, por ejemplo, la construcción de aviones propios, la operación de satélites, la creación de una fuerza especial y, si así se determina, proyectos de transición energética.



“Siempre hemos estado acá. ¿Dónde están los demás? (...) Esperamos por la decisión del gobierno. Lo que más queremos en este proceso es transparencia, no tenemos problema en perder en un proceso transparente y creo que lo es. Solo estamos esperando”, puntualizó el directivo Farks.



Y agregó: “Si el presidente quiere ver aviones nuevos aterrizando en Colombia antes de que termine el mandato, somos los únicos que lo podemos hacer. Francia no puede, Estados Unidos no puede. Nosotros sí”.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

