En un evento realizado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) las directivas de Avianca, en cabeza del CEO de la compañía, Adrián Neuhauser y Fred Pedreira, COO, la empresa dio a conocer detalles de su operación.



Esto, tras lo sucedido con las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que suspendieron operaciones dejando a miles de usuarios afectados.

En medio de la presentación de su nueva campaña 'Todos dando todo', el director ejecutivo de Avianca, Adrián Neuhauser, se refirió al proceso de integración con Viva que adelanta la Aerocivil y sobre el cual se espera una pronta decision.



"Estamos esperando que nos autoricen entrar. Esperamos formar parte pronto y nos preocupa la dilación. El tiempo es es esencial. Confiamos en que la Aeronáutica tome una decisión pronta", dijo Neuhauser.



Adrián Neuhauser, CEO de Avianca Foto: Jaiver Nieto

En cuanto a un posible reinicio de operaciones de Viva, el director ejecutivo explico que se hará si la decisión de la Aerocivil tiene en cuenta la postura de Avianca.



En caso de que eso suceda, la empresa entraría a revisar las obligaciones de Viva para explotar diferentes posibilidades de operación. Una de ellas, comentó Neuhauser, sería contratar a la línea aérea para que opere a nombre de Avianca.



"No tenemos detalles de las obligaciones de Viva. Queremos echar andar la línea aérea lo antes posible, pero no la podemos integrar antes de saber cómo está, necesitamos encontrar capacidad", agregó el directivo.



Sin embargo, desde Avianca esperan que la decisión se tome en cuestión de semanas.



Neuhauser también se refirió a las condiciones que puso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para cerrar la investigación administrativa por prácticas restrictivas a la competencia.



"Nosotros estamos en la etapa de análisis de la propuesta de la SIC. La mayoría nos parecen razonables, otras no las entendemos y vamos a pedir explicación", explicó el CEO de la aerolínea.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor de EL TIEMPO

Medellín